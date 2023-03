Bonus benvenuto casinò: un buon metodo per attirare nuovi giocatori

Visto il grande aumento di giocatori che i casinò online hanno avuto negli ultimi anni, probabilmente ne avrai già sentito parlare. Si tratta di siti specializzati che offrono tutti i giochi che puoi trovare nei casino online fisici, ma in formato digitale. Ovviamente per giocarci avrai bisogno di una connessione internet funzionante, e un dispositivo mobile oppure un personal computer, dopodiché effettuata la registrazione puoi iniziare a cimentarti in questi giochi. Ma come scegliere quale casinò online fa al caso tuo? Ci pensano direttamente loro ad aiutarti in questa decisione, offrendo diversi bonus benvenuto casinò tra quali scegliere.

Bonus di benvenuto e primo deposito

Come la parola stessa può facilmente far intendere, i bonus benvenuto casinò sono delle offerte particolari che i vari casinò online riservano solamente ai nuovi giocatori, se questi ultimi scelgono di iniziare a giocare con loro effettuando la registrazione nel sito. Un altro step che viene richiesto ai nuovi giocatori per poter godere del bonus, è quello di dover effettuare un primo deposito sul loro conto di gioco. Infatti molti dei bonus offerti dai casinò, consistono nel restituire al giocatore una percentuale del primo deposito effettuato, sotto forma di credito per continuare a giocare.

Questa soluzione è stata principalmente adottata per evitare che un nuovo giocatore, una volta registrato e sfruttato il bonus benvenuto casinò, smettesse di giocare su quel sito, passando al prossimo per godere di altri bonus. Dovendo effettuare un primo deposito, e quindi una spesa, il giocatore è meno invogliato a effettuare questa procedura.

L’obbligo del dover effettuare un primo deposito per godere del bonus, viene però giustificato dai vari casinò online, i quali riescono a offrire dei bonus davvero allettanti. In rete si trovano anche dei casinò che offrono il loro bonus senza costringere il giocatore a effettuare un deposito, ma solitamente la qualità dello stesso bonus risulta inferiore di quelli con deposito obbligatorio.

Come scegliere il bonus di benvenuto più adatto

Anche se può sembrare scontato, non esiste un modo unico per scegliere i migliori bonus di benvenuto che i casinò offrono. Bisogna innanzitutto individuare su quali casinò si ha voglia di iniziare a giocare, siano essi in possesso di licenza AAMS (consigliato) oppure no, e fatto ciò, mettere a confronto tutti i fattori dei bonus che questi offrono, come se riguardano solo alcune tipologie di gioco in particolare, la somma offerta, oppure se il deposito iniziale può essere basso oppure elevato.