Auto finisce contro la recinzione di un condominio

Muretto e cancellata di un condominio sono stati danneggiati, nella mattina di venerdì 3 marzo, in seguito a un incidente autonomo avvenuto, intorno alle 10,15, a Santhià, in via Dolomiti.

L'incidente ha coinvolto una sola auto che, per cause ancora da chiarire, è finita contro la recinzione, danneggiando muratura e cancellata. Per i soccorsi sono intervenuti le squadre dei Vigili del Fuoco del distaccamento permanente di Livorno Ferraris e quella volontaria di Santhià, il personale del 118 e la Polizia locale per gli accertamenti di rito.