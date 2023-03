“Vercelli in rosa": podistica e camminata a favore del centro Eos

Si corre "Vercelli in rosa 2023", domenica 5 marzo: la podistica, promossa dal Comitato Regionale Piemonte Vercelli Coni con la Federazione Italiana di Atletica Leggera e il patrocinio del Comune di Vercelli, apre la serie degli eventi sportivi di primavera e, nel contempo, va a riportare l'attenzione sul tema della prevenzione della violenza di genere. I proventi di camminata e corsa non competitiva di 7,3 km vengono infatti devoluto al Centro Antiviolenza "Eos" del Comune di Vercelli.

L'iniziativa è stata presentata giovedì pomeriggio a Palazzo di Città dagli assessori Domenico Sabatino e Ketty Politi, presente Laura Musazzo, delegata provinciale Coni e Piero Volpiano di Atletica 78.

Il ritrovo è domenica 5 marzo alle 9 in piazza Cavour, sia per la camminata che per la corsa non competitiva. La partenza della camminata è prevista per le 9.30, mentre quella per la corsa per le ore 10, con costo di iscrizione 10 (per la corsa è necessario presentare anche un certificato medico non agonistico).

Percorrendo il tragitto che toccherà corso Italia, l'argine della Sesia con il ritorno dal rione Isola passando per via Brighinzio, via Monte di Pietà e via Verdi, i partecipanti avranno la possibilità di trascorrere una mattinata all'aria aperta facendo attività sportiva e di sostenere le iniziative a favore delle donne promosse da Eos. La premiazione, in piazza Cavour, sarà preceduta da un flash mob a cura della società Black Swan di Valentina Giardi.