"Cena al buio" con l'Unione ciechi: aperte le iscrizioni

L’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Vercelli, organizza la tradizionale Cena benefica al buio grazie, ancora una volta, alla collaborazione degli amici del Comitato Vecchia Porta Casale.

L’appuntamento è per venerdì 17 marzo ore 19,45 alla Cascina Rantiva, “Ca’ del Mariubel”, in via Papa Giovanni Paolo II n. 31/A a Vercelli, strada per i Cappuccini.

In molti hanno già partecipato a questa entusiasmante esperienza dove i commensali, avvolti nel buio totale, sono accompagnati ad assaporare cibi e profumi, percepire suoni e voci senza l’uso della vista.

Saranno i camerieri non vedenti a condurre il gioco, guidandovi in questa particolare esperienza sensoriale. Il costo di questa serata benefica è di 30 euro a persona e parte del ricavato servirà a finanziare i progetti e le attività della nostra Associazione.

La prenotazione è obbligatoria e le adesioni dovranno pervenire entro mercoledì 15 marzo al seguente numero: 0161 253539 interno 2