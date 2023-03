Girava per Trino con un bastone, pregiudicato nei guai

I Carabinieri della Stazione di Trino, nella serata del 24 febbraio, hanno sorpreso un 48enne di origine marocchina, pregiudicato per reati contro la persona, mentre passeggiava per le vie del centro del paese munito di un bastone. Tenuto conto dei precedenti del soggetto, nonché dell’apparente insussistenza di motivi validi per recare con sé l’oggetto, i militari hanno proceduto al sequestro del bastone e deferito la persona all’autorità giudiziaria ritenendola gravemente indiziata del reato di porto di armi e oggetti atti a offendere.