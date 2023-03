Mostra dedicata a Manzù: arrivano le prime opere - FOTO

Arrivano le prime opere in vista della mostra su Manzù “La scultura è un raggio di luna” che verrà inaugurata il 10 marzo all'Arca di San Marco.

Nel primo pomeriggio di mercoledì 1 marzo sono arrivate una quindicina di sculture del grande maestro che troveranno posto negli spazi interni a San Marco e che, fino al 21 maggio, potranno essere ammirate da vercellesi e turisti.

L'anteprima dell'esposizione era stata rappresentata dalla statua del Grande Cardinale che, dallo scorso dicembre, è già ben visibile, giorno e notte, all'interno dell'ex chiesa di San Vittore, in largo d'Azzo.

Ad accogliere le opere, proseguendo una tradizione iniziata ai tempi della Gugghenein, c'è il sindaco Andrea Corsaro: «I lavori per l'allestimento interno procedono speditamente - spiega - ed è sempre un'emozione portare a Vercelli opere d'arte di grande suggestione e valore come quelle che saranno in mostra».

L'esposizione, che viene organizzata dal Comune insieme all'Arcidiocesi e allo Studio Copernico, è curata da Alberto Fiz con Marta Concina e Daniele De Luca. Nei prossimi giorni sarà anche reso noto il programma delle giornate inaugurali mentre è già certo che, per tutto il periodo dell'esposizione, l'intero spazio della chiesa di San Marco sarà accessibile dando modo ai visitatori di ammirare non solo le preziose sculture, ma anche il meraviglioso spazio che ospita Arca: i cicli di affreschi restaurati nel corso degli anni, la Cappella Pettenati, recentemente riconnessa al corpo centrale dell'edificio e resa fruibile al pubblico. Non solo: grazie ai pannelli posizionati nel corso del tempo, la passeggiata all'interno di San Marco è anche una straordinaria occasione per conoscere le emergenze artistiche di Vercelli e dei suoi dintorni.

Per altro, l'ormai più che decennale «cantiere» di San Marco, vivrà presto un'altra tappa: nei mesi scorsi, infatti, il Comune ha concluso l'acquisto dell'ultima cappella della quarta navata per la quale, a stretto giro, si provvederà alla rimozione della tamponatura e al restauro dell'apparato decorativo.