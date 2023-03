Claudio Paglieri a Vercelli per «Il conte Attilio»

Incontro con Claudio Paglieri, alle 17,30 di oggi, mercoledì 1 marzo, alla Mondadori Bookstore.

Dialogando con il giornalista Luigi Guelpa, l'autore genovese presenterà «Il conte Attilio», il suo romanzo di cappa e spada, nel quale crea un inaspettato prequel dei Promessi Sposi, narrato dal punto di vista degli Arrigoni. Ambientato nell'anno di grazia 1627, il romanzo ha come protagonista il Attilio Arrigoni. Mentre combatte nelle Fiandre alla testa dei Tercios spagnoli, sotto il comando del generale Spinola, a Milano la diciottenne Lucrezia, la donna che ama da tutta la vita, è stata rinchiusa in convento dal fratello e sta per prendere i voti. In una disperata corsa contro il tempo, Attilio, accompagnato dal fedele amico Massimiliano Bonati e in groppa al suo Baiardo, affronta un viaggio avventuroso e irto di pericoli per provare a salvarla da un destino che non ha scelto.

Ma una volta giunto a Milano, la città del suo cuore, tanto ricca quanto corrotta, scoprirà che la sua famiglia, colpita dalla crisi finanziaria spagnola per alcuni investimenti sbagliati, rischia la rovina. Con l'aiuto del cugino don Rodrigo, signorotto del Lago di Como, Attilio cercherà di difendere il suo amore e di ricostruire la sua fortuna, architettando un piano rischioso e geniale.

Tra congiure antispagnole, partite di pallacorda, agguati, tradimenti e duelli all'ultimo sangue, Paglieri, con una scrittura elegante e calibratissima, ci regala una narrazione avvincente, che unisce la fedele ricostruzione storica al gusto per l'avventura e alle atmosfere tipiche dei romanzi di cappa e spada. Ma anche un inaspettato prequel dei Promessi Sposi, narrato dal punto di vista degli Arrigoni, mortali nemici dei Manzoni. E se il conte Attilio non fosse stato poi così cattivo?.