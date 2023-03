Salto con l'asta: dopo 19 anni un nuovo record provinciale - video

Si infrange, dopo 19 anni, il record sociale e provinciale di salto con l'asta stabilito, nel lontano 2004 a Pescara da Diego Caldognetto.

In gara a Canegrate, in provincia di Milano, il saltatore dell'Atletica Vercelli78, Emanuele Bellanova porta il nuovo limite a 4 metri e 57 centimetri. Una misura che rappresenta, ovviamente, anche il record personale dell'atleta. Per il giovane saltatore, 19 anni appena, e per tutta la società, è stata una bellissima soddisfazione.