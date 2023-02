Chimere, sirene, centauri, unicorni, draghi, yeti: al Castello di Bard

Creature fantastiche, chimere, sirene, centauri, unicorni, draghi, yeti: l’arte di inventare animali è una prerogativa dell’uomo sin dai tempi più remoti, partendo dagli animali fantastici della mitologia classica europea fino ai Bestiari medievali, passando dalle leggende frutto della fantasia popolare, ai racconti di marinai che narravano di avvistamenti di misteriosi mostri marini di dimensioni gigantesche. La mostra Bestiacce!... e altri animali. Creature fantastiche e zoologia immaginaria propone, nelle sale dell’Opera Mortai del Forte di Bard, dal 26 febbraio al 4 giugno 2023, un viaggio tra gli animali mostruosi che da sempre popolano l’immaginario umano. Cuore dell’esposizione sono le tavole originali della trilogia Le incredibili avventure di Sam Colam e del professor Pico Pane realizzata da Pino Pace e Giorgio Sommacal. I due personaggi - Sam Colam e Pico Pane - fanno da guida in questo viaggio fantastico: dall’esplorazione di terre immaginarie a pianeti inverosimili, per andare poi a ritroso nel tempo fino allo Spergiurassico.

La mostra presenta oltre 60 tavole originali di Giorgio Sommacal con le bellissime e divertenti illustrazioni di chimere come la cammellula, il rinocerocchio, lo sgorz, l’orcomanno, il gridosauro, lo strabicoraptor, e molte altre tratte dai tre volumi della trilogia: Bestiacce!, Univerzoo, Picosauri!. L’obiettivo è far scoprire al visitatore in modo giocoso e interattivo, il mondo degli animali e quanto ognuno di noi è legato a loro nella tradizione, simbologia, magia, superstizione fino al sovrannaturale. Una sezione presenta 18 disegni realizzati dall’illustratore valdostano Fabio Roveyaz, raffiguranti le creature fantastiche più tradizionali dal Kraken alle Sirene, dal Drago a Moby Dick. L’allestimento di animali e personaggi sagomati, i Cubianimali, con i quali il pubblico potrà interagire, contribuiranno a rendere ancor più suggestiva l’immersione tra fantastico e realtà. E per la gioia dei più piccoli, saranno allestiti negli spazi esterni del Forte di Bard, anche dinosauri a grandezza naturale.

Accanto alla mostra, un ampio spazio verrà dedicato al coinvolgimento dei visitatori di tutte le età, attraverso giochi e attività di laboratorio. Creare animali è un gioco antico: l’esposizione Bestiacce!... e altri animali. Creature fantastiche e zoologia immaginaria inviterà grandi e piccoli a inventare, dare un nome, comporre, disegnare e colorare, le creature fantastiche frutto della propria fantasia.

La mostra è curata da Giorgio Sommacal e Pino Pace e da Bruno Testa.

L’inaugurazione si terrà sabato 25 febbraio, alle ore 16.00 all’Opera Mortai del Forte di Bard.

Bestiacce!... e altri animali

A cura di Giorgio Sommacal, Pino Pace e Bruno Testa

Orari

feriali: 10.00 | 18.00

sabato, domenica, festivi: 10.00 | 19.00

lunedì chiuso

Aperture straordinarie: 10 aprile, 24 aprile, 1° maggio

Tariffe

Intero: 8,00 euro

Ridotto (over 65): 7,00 euro

Gratuità: possessori Abbonamento Musei Piemonte Valle d’Aosta e Abbonamento Musei Lombardia Valle d’Aosta; Membership Card Forte di Bard, fascia 0-25 anni.