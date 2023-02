Tre assenze pesanti, ma la PFV Under 19 cede solo nell'ultimo quarto

PALLACANESTRO FEMMINILE VERCELLI

SETTORE GIOVANILE

CAMPIONATO UNDER 19 -

Girone A – 1a fase di qualificazione – 5^ giornata di ritorno

Lunedì 27.2.2023 – Vercelli – Palestra Sc. Media Pertini - ore 19,40

Pallacanestro Femminile Vercelli – Lettera 22 Ivrea 41-54

(Parziali: 16-7; 23-27; 35-41)

Tabellino: Francese 8; Ifa Uwaidae; Porcelli 11: Chillini 6; Zanetti; Prinetti 14; Cafasso; Dikrane; Carrozza 2; Lo Kahr; Debernardi. All.re Gianfranco Anastasio

Si è concluso il girone di qualificazione anche per le Under 19 della PFV, sconfitte in casa per 41-54 da Lettera 22 Ivrea, dopo un confronto combattuto e giocato dalle padrone di casa sempre a testa alta.

Le ragazze di Anastasio hanno dovuto rinunciare in partenza a Momo, Barbero e Cadiry, assenze che indubbiamente hanno pesato sul rendimento della squadra, cui si sono aggiunte un paio di atlete non in condizioni ottimali anche se scese in campo.

Ma a queste defezioni l’esperto coach, ormai, ci è abituato,

Forse, a squadra completa, le possibilità di battere finalmente Ivrea sarebbero state maggiori, anche se ai fini della classifica finale sarebbe cambiato ben poco.

La partita è iniziata sotto i migliori auspici per le vercellesi che, con una discreta percentuale di realizzazione, chiudevano il primo quarto avanti 16-7.

Nel secondo quarto, però, le eporediesi ribaltavano tutto con un quasi analogo 7-20 che le proiettava avanti a metà gara sul 23 a 27.

Nel terzo periodo le due squadre si equivalevano, ribattendo ognuna colpo su colpo ai tentativi di allungo dell’altra, ed al 30’ c’era ancora partita ed equilibrio sul 35 a 41.

Purtroppo per la PFV, però, nell’ultimo quarto la squadra di casa cedeva lentamente, segnava solo sei punti subendone tredici, e così doveva dire addio alla speranza di chiudere il girone in bellezza con una vittoria.

In ogni caso, rispetto ai trenta punti rimediati all’andata, l’Under 19 della PFV ha mostrato notevoli progressi di squadra, nonostante le assenze, e questo non può che essere di buon auspicio per il girone di Coppa Piemonte cui essa avrà accesso e di cui si conoscerà a breve il calendario.