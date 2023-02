Movicentro, affidati i lavori del parcheggio di via Birago: in arrivo altri 150 posti

Arrivano altri 150 posti auto nella zona della stazione. Come aveva anticipato nei giorni scorsi l'assessore ai Lavori pubblici, Massimo Simion, è stata individuata la ditta che si occuperà della realizzazione dell'ampliamento del Movicentro, il parcheggio di via Birago.

E' la ditta Fratelli Bazzani spa ad essersi aggiudicata la gara, presentando un ribasso del 18% sull'importo dei lavori pari a un milione 366mila euro.

A intervento finito l'intera area "Movicentro", con i parcheggi di via De Rossi e via Birago potrà ospitare 310 posti auto. A questi si aggiungono i parcheggi realizzati nell'area a ridosso della ferrovia, con accesso da via Roma a fianco dell'ingresso della stazione, e quelli di corso Fiume, pure collegati con la stazione da un percorso pedonale.

Dieci gli operatori coinvolti nella procedura negoziata, sette le ditte partecipanti.

L'apertura del cantiere è prevista per il mese di aprile e la fine dei lavori per l'autunno 2024: con la realizzazione del parcheggio di via Birago si compone l'ultimo tassello di un progetto di riorganizzazione delle aree di sosta nella zona della stazione, iniziato una decina di anni fa, e che sarà funzionale anche alla riqualificazione del vicino viale Garibaldi.