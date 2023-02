Punto d'oro per l'Alicese/Orizzonti, LG Trino avanti tutta

ECCELLENZA

ALICESE/ORIZZONTI – RG TRINO 1-1

L’Alicese/Orizzonti strappa un punto nel match con la vice capolista RG Ticino, guidata dall’ex Inter e L.R. Vicenza Stefano Civeriati. Un pareggio che accontenta i padroni di casa, molto meno gli ospiti, passati in vantaggio su rigore con Vassallo. Il pari giunge a metà del secondo tempo con una prodezza di Edalili. Prossimo turno al Lamarmora con la capolista Biellese.

Alicese/Orizzonti: Malune, Angeli Schettino, S. Clerici S. Pasinato Moussaif (dal 46’ Mane), Franchin (dal 75’ Keita) Diadoro Gai (dall’85’ Ramundo) Edalili (dal 76’ Gatoufi) Fiorenza. A disp: Faccio, Pelle, Verna, Petrocelli, Pecoraro, All. Mellano.

Marcatori: al 19’ rigore Vassallo (RGT), al 67’ Edalili (A/O)

PROMOZIONE

PIEDIMULERA – LG TRINO 1-4

Riprende la marcia del Trino, corsaro sul campo del Piedimulera. I biancoazzurri sfruttano il turno con la penultima in classifica, il risultato è roboante. Apre le marcature l’eterno Bernabino e chiude Vergnasco. Secondo posto nuovamente riavvicinato considerando l’imprevisto pareggio del Pro Novara con la Juve Domo. Nel prossimo turno i novaresi saranno ospiti dell’LG Trino.

LG TRINO: Berruti, Verbano (dal 68’ Roberto) Buscaglia, Marteddu Baggio A. Pasini (dal 63’ Meo Defilippi), Maino (dal 58’ Oudadess) Birolo Vergnasco Bernabino (dall’81’ Osenga) Brugnera (dall’84’ Fedeli). A disp: Giarolo, Diop, Zannotti. All. Yon.

Marcatori: al 20’ Bernabino (LG), al 46’ e all’81’ Vergnasco (LG), al 62’ Rossi (P), al 73’ Birolo (LG)

BIANZE’ – CERVERSAMA 2-3

La girandola delle emozioni premia il Ceversama. Al Bianzè rimane solo la delusione e se vogliamo la beffa per avere subito la rimonta nel giro di tre minuti. I locali sono stati bravi ad arpionare il vantaggio con un’autorete, poi l’altalena del secondo tempo in cui il vantaggio di Urena si stempera al novantesimo. Prossimo turno: Valduggia – Bianzè.

Bianzè: Mhreti, Tornari Perinetti, Geminardi Corinaldesi Azhar (dal 64’ Parrinello), Valrosso (dal 79’ Atzeni) Provera Federico Urena Mahmood (dal 51’ Ghannay). A disp: Appendino, Baraye, Bortone, Anselmino, Perucca. All. Costanzo.

Marcatori: al 6' autorete Ndaye (B), al 56’ Apollo (CE), al 67’ Urena (B), all’87’ Gaio (CV), al 90’ Porta (CV)

1^ CATEGORIA

PONDERANO – VIRTUS VERCELLI 0-3

La Virtus Vercelli si conferma squadra da trasferta e cala il tris a Ponderano. I biellesi, secondi in classifica, rimangono sorpresi dalla fulminea tripletta subita in mezz’ora. La partita va in archivio con un sonante successo annotando la doppietta di Porcelli e l’ottima prestazione di Cairola. Prossimo turno big match con la capolista Montanaro, apparsa ultimamente in affanno.

Virtus Vercelli: Cairola, Bellardita Ceccarelli, Branca Maggiolo Berlinghieri, Napolitano Kane Porcelli (dal 68’ Arnone) Fiore (dal 78’ Panipucci) Petasecca (dal 77’ Valente), A disp: Hrishko, Bracco, Arlone, Paiola, Ilaria. All. Pochetti.

Marcatori: al 22’ e al 24’ P orcelli (V), al 30’ Petasecca (V)

ALTRI RISULTATI

PRO PALAZZOLO – SIZZANO 0-1

PRO ROASIO – SANTHIA’ 0-0

VALLECERVO ANDORNO – CIGLIANO Rinviata