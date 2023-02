Cos'è il protocollo SSL, come funziona e quali sono i suoi vantaggi?

L'SSL (Secure Sockets Layer) è un protocollo di sicurezza che cripta i dati trasmessi tra dispositivi, assicurando che solo il destinatario designato possa accedervi. La tecnologia in questione utilizza una combinazione di sistemi di sicurezza, compresa la crittografia a chiave pubblica e simmetrica. In sintesi, l'unione di queste opzioni rende di fatto impossibile per chiunque intercettare i pacchetti di dati scambiati tra il client dell'utente e il server del sito. In questo articolo, dunque, andremo ad approfondire il funzionamento del protocollo SSL e i suoi grandi vantaggi.

Cos'è e come funziona il protocollo SSL?

L'SSL, come anticipato poco sopra, sfrutta una combinazione di tecnologie per criptare i dati, e per renderli così impossibili da leggere o da decifrare, se non si posseggono le chiavi giuste. La crittografia asimmetrica utilizza due chiavi diverse, una pubblica e una privata, per criptare e decriptare i dati. La chiave pubblica può essere condivisa con chiunque, mentre la chiave privata resta segreta.

La crittografia simmetrica, invece, utilizza la medesima chiave. Questo tipo di sistema è più veloce ed efficiente, ma ha lo svantaggio di richiedere che entrambe le parti condividano la stessa key, dunque è meno efficace in termini di sicurezza. Sistemi come la crittografia asimmetrica vengono impiegati in tutti i siti affidabili che richiedono l'utilizzo di dati sensibili, come i numeri delle carte di credito.

Non a caso, il protocollo SSL rappresenta un must in piattaforme come gli e-commerce, ma lo si trova anche negli online casinò. Il motivo è molto semplice da spiegare: siccome spesso si ha la necessità di effettuare un pagamento online, è importante che i dati della carta vengano criptati e protetti, impedendone così l'accesso agli eventuali malintenzionati. Ovviamente, per aggiungere un'ulteriore misura di sicurezza, è possibile pagare attraverso e-wallet come PayPal.

Ritornando al funzionamento, quando si stabilisce una connessione SSL, il client e il server si accordano prima su un algoritmo di crittografia simmetrica, e generano in seguito una chiave segreta condivisa. Poi, il server invia al client il proprio certificato digitale, che contiene la chiave pubblica. Il client verifica la validità del certificato e invia i propri dati, criptandoli con il suddetto protocollo, e fornendo la propria chiave. Il server può così decifrare i dati e procedere, ad esempio, al pagamento di un prodotto o servizio.

Quali sono i vantaggi del protocollo SSL?

Per prima cosa, come detto più volte, il protocollo SSL garantisce l'utilizzo di un servizio online sicuro, in quanto consente di crittografare i dati sensibili come i numeri delle carte di credito. In questo modo l'SSL riesce a proteggere le informazioni dagli attacchi hacker: nello specifico si parla della tecnica "man-in-the-middle", che i malintenzionati sfruttano per intercettare le comunicazioni tra server e client. Infine, l'SSL diventa anche un elemento per valutare l'affidabilità del sito.

Cosa fare se un portale non ha l'SSL? La risposta è semplice: meglio evitare di navigare al suo interno, e soprattutto non bisogna inserire per nessun motivo i propri dati sensibili, dalle password alle carte di credito.