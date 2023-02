Proseguono le attività di contrasto all'abbandono selvaggio dei rifiuti condotte dal personale della Polizia locale e dagi addetti di Asm: nella mattina di lunedì sono stati individuati un trasgressore in via Testi 28 e due in via Gioberti. Tutti verranno sanzionati secondo quanto previsto dal regolamento comunale.

In entrambi i casi, dopo gli accertamenti, le aree sono state ripulite.