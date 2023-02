"Specchio servo delle mie brame": festa della donna al Leone e al Mac

“Specchio servo delle mie brame...”. Mercoledì 8 marzo torna l’appuntamento con Essenze di donna. Una sera in rosa al Museo Leone per festeggiare tutte le amiche del Museo. Per l'occasione sarà presentato dopo il restauro uno specchio etrusco in bronzo, che sarà poi ricollocato al suo posto nelle vetrine della sezione archeologica. Gli antichi Etruschi arrivarono a essere abilissimi artigiani nella produzione di specchi in bronzo decorati, di cui quello del Museo Leone ne è un esempio. Ma lo specchio sia esso inteso solamente come strumento da toeletta, sia come suppellettile d'arredo piuttosto che oggetto simbolico dall'antichità ad oggi ha sempre riflesso e restituito volti e anime, sguardi ed emozioni. Attraverso una visita guidata condotta dallo staff femminile, Federica Bertoni e Francesca Rebajoli, si andrà alla scoperta dei mondi riflessi negli specchi antichi.

Ovviamente mariti, fidanzati, compagni e figli sono ben accetti.

Sono previsti turni di visita alle 18, 19, 20 e 21: la prenotazione è obbligatoria al 3483272584. Per le donne la tariffa d’ingresso sarà ridotta a 7 euro, per tutti gli altri 9 euro.

Anche al Museo Archeologico non si dimenticano le donne e nei giorni 7, 8 e 9 marzo alle 16, la volontaria del servizio civile, Alice Tridico, condurrà una speciale visita guidata ispirata alla sua rubrica “Passeggiando per Vercellae con Aelia Quinta”. La matrona Aelia Quinta porterà le partecipanti indietro nel tempo, a spasso per l'antica città romana. Visita compresa nel biglietto d'ingresso (ridotto per tutte le donne). Prenotazione non necessaria.