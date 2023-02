S2M: una vittoria che vale doppio

L’obiettivo di questa giornata era quello di conquistare i tre punti in palio.

Anche se si doveva affrontare l’ultima della graduatoria, il Club 76 Play Asti, l’esito positivo dell’incontro non era certo scontato.

Le assenze pesanti di Bertinazzi e Comello, la condizione fisica di alcune atlete che non potevano dare il 100%, la non brillantezza di gioco vista nelle ultime gare, erano un’imponderabile che rendeva la partita comunque molto ostica.

Ed invece con il rientro di Mastronardi, che ha realizzato 13 punti, il ritorno all’efficacia in attacco dei centrali, Ogliaro 14 e Fenoglio 11 punti, a cui va aggiunto un migliore approccio tecnico e mentale alla partita di Patrucco e compagne, pur con ancora qualcosa da registrare in difesa ed a muro, la S2M porta a casa la vittoria che permette alle atlete di Gherardi e Vigliani di aumentare il vantaggio sulla seconda in classifica che è ora di sei punti.

Nel prossimo turno, De Ambrogio e compagne, tornano a giocare in casa alla Palestra Bertinetti sabato 4 marzo alle 18 contro la formazione dell’ IN Volley.

Le torinesi sono un ostacolo non semplice da affrontare se non affrontate con il massimo della concentrazione.

CLUB 76 PLAY ASTI - S2M VOLLEY VERCELLI 1-3 (22/25 –20/25 – 25/14 – 14/25)

S2M VOLLEY VERCELLI : Avilia, Breda ( L1), De Ambrogio (9), Fenoglio (11), Ippolito (1), Lupo (6), Mastronardi (13), Ogliaro (14), Patrucco (5), Saino (L1), Trasente, Vattimo, Vercellone (1).

ALL: Gherardi, Vigliani