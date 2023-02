Engas, un sogno che deve continuare, nonostante gli ostacoli

Gentilie Direttore,

chiedo un piccolo spazio per commentare la stagione dell' Engas Hockey Vercelli. Lo faccio all'inizio di una serie di gare che saranno molto impegnative e potranno dare uno slancio alla compagine bicciolana per una fine annata importante.

Le ultime partite sono state molto emozionanti, col Sarzana si è perso di misura, col Verona sbagliando l'impossibile, a Montecchio si è maramaldeggiato con una formazione nettamente inferiore, sabato sera abbiamo giocato molto bene pur commettendo alcuni errori, ma un arbitraggio penoso ha regalato 2 punti al Monza.

Ho chiesto questo spazio per caricare l'ambiente, e soprattutto per ringraziare tutti coloro che in questi 4/5 anni hanno dato il massimo, sia di tempo sia di aiuto economico, per permettere la continuazione di un sogno nato quasi per gioco, anzi oserei dire nato per dare un altra speranza di mettersi in luce della nostra amata Città, sogno ostacolato, inviso ma sempre presente in una realtà che non deve morire, anzi faremo di tutto per trasmettere la sensazione questa nostra passione a tutti (ricordo le sere d'estate quando organizzzammo il necessario per nascere grazie all 'impegno di tanti).

E ora sono qui a spronare tutti quelli che diedero il Loro contributo per proseguire il cammino: nessuno deve mollare, bisogna remare tutti verso la stessa direzione, vogliamo ringraziare tutti e non faccio nomi, ma ricordate che non si molla di un centimetro e invitiamo tutti i giocatori a rispettare la nostra maglia e fare i sacrifici come tanti tifosi fanno .

Ringrazio per lo spazio che vorrete concederMi e cordialmente Vi saluto.