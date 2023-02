Pro Sesto-Pro Vercelli 2-2 (Punto pesante)

PRO SESTO-PRO VERCELLI 2-2

Marcatori: Gattoni (PS) al 7'; N. Rizzo (Pvc) al 12'; Gatto (PVc) su rigore al 33'; Gerbi (PS) al 56'.



PRIMO TEMPO

Eurogol di Gattoni che controlla e di sinistro, dalla distanza, batte Rizzo. Pro Sesto in vantaggio al 7'.

Comincia in salita l'avventura di Gardando che propone una Pro con un 4-3-3 (ma Gatto, torna spesso a dar man forte al centrocampo).

Bene, sulla fascia sinistra, Leonardo Gatto, a cui Gardano ha giustamente dato fiducia.

Pareggia la Pro Vercelli. Vergara atterrato sulla destra, punizione di Anastasio, tesa, palla che forse viene sfiorata da un difensore o da Nicholas Rizzo, palla dentro, comunque: 1 a 1. Al 12'.

Gran giocata di Arrighini sulla destra, cross, tiro al volo di Laribi, alto.

Bella partita, può succedere di tutto. Leggera supremazia dei padroni di casa. Siamo alla mezz'ora.

Magia di Vergara che, dalla destra, supera in slalom due avversari, entra in area e viene steso da Toninelli: rigore. Batte Gatto, bomba centrale e rete che si gonfia: 2 a 1 per i Bianchi.

Gatto, migliore in campo. Bene anche Vergara, ma bene anche difesa e interdizione.

Al riposo con la Pro avanti per 2 a 1.

SECONDO TEMPO

Quattro cambi nella Pro Sesto. Il giovane tecnico Andreoletti, evidentemente non contento, cambia un terzo della squadra.

Botta di Capelli, salva Anastasio, ribattendo.

Pareggia la Pro Sesto. Capogna, con l'esterno, lancia Gerbi che, solo davanti a Matteo Rizzo, non perdona: 2 a 2. Al 56'.

Guizzo di Arrighini, neutralizza Del Frate in due momenti.

Capogna cade in area, per l'arbitro è simulazione. Da rivedere.

Anastasio, palla d'oro per la testa di Nichola Rizzo, palla alta.

Punizione di Laribi dalla distanza, di poco alta.

Dentro Emmanuello, Rojas e Guindo al posto di Laribi, Gatto e Arrighini. Minuto 67'.

Dentro Louati, fuori Saco all'80'.

Dentro Clemente, fuori Vergara. Pro Vercelli con il 4-4-2 (Guindo e Rojas di punta).

Tre di recupero.

Fallacio di Vaglica su Clemnte, rosso (era già ammonito) Manca un minuto.

Triplo fischio, punto pesante per la Pro di Gardano.

Formazioni

PRO SESTO (3-4-3): Del Frate; Marzupio (Vaglica 46'), Giubilato, Toninelli; Gattoni, Corradi (Marchesi 73'), Sala (Sgarbi 46'), Maurizi (Della Giovanna 46'); Capelli, Gerbi, D’Amico (Capogna 46'0). A disp. Santarelli, Botti, Marchesi, Ferrero, Della Giovanna, Wieser, Vaglica, Radaelli, Sgarbi, Capogna, Bianco, Boscolo Chio, Suagher, Moretti. All. Andreoletti.

PRO VERCELLI (4-3-2-1): M. Rizzo; Iezzi, Cristini, N. Rizzo, Anastasio; Saco (Louati 80'), Calvano, Laribi (Emmanuello 67'); Vergara (Clemente 85'), Gatto (Rojas 67'); Arrighini (Guindo 67'). A disp. Valentini, Lancellotti, Perrotta, Corradini, Emmanuello, Rojas, Costanzo, Gheza, Louati, Clemente, Macanthony, Guindo, Contaldo. All. Gardano.

Arbitro, Enrico Gigliotti, sezione di Cosenza.

Ammoniti: Corradi, Toninelli, Capelli, Capogna, Vaglica della Pro Sesto; Laribi della Pro Vercelli; espulso Vaglica per doppia ammonizione.