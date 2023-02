Pagelle: Gatto il migliore sul campo della Pro Sesto

M. RIZZO: 6

Incolpevole sui due gol, incerto nei rilanci, suo tallone d'achille, spettatore per buona parte della gara.

IEZZI: 6,5

Buona prova in copertura, da segnalare il cross dal fondo, in velocità, come un'ala di alta classe, con palla pennellata per la testa di Guindo, ma l'arbitro ferma l'azione.

N. RIZZO: 5,5

Nove volte su dieci ferma l'ex Gerbi (lanciato da Vito Grieco, primo anno di C dopo la retrocessione). Tante luci e qualche ombra, insomma.

CRISTINI: 6

Gara ordinata, attenta (quando non c'è si sente la sua mancanza, no?)

ANASTASIO: 6,5

Ritrova corsa e cross (alla Mammarella). Sembra rigenerato.

SACO: 6

Gara generosa, di contenimento.

CALVANO: 6,5

Prezioso come sempre.

LARIBI: 6,5

Terzo centrocampista con licenza di inventare. Ottima l'intesa con Gatto.



VERGARA: 6,5

Nel ruolo di ala destra non aveva convinto. Oggi sì, invece.



ARRIGHINI: 6,5

Lotta su tutto il fronte d'attacco con giocate di buona tecnica.

GATTO: 7

Finalmente in campo, disputa un primo tempo alla grande: due della Pro Sesto finiscono nel taccuino dei cattivi perchéP non riescono a contenerlo.



GUINDO: 6

Non male.



EMMANUELLO: 5,5

Non convince ancora.



RAJAS: 5,5

Poco incisivo.



CLEMENTE: n.g.



GARDANO: 7

Mette bene in campo la squadra che lo ripaga, correndo e lottando. E ha il grande merito di aver rispolverato Gatto. Non era facile tornare a segnare e uscire imbattuti dal campo della Pro Sesto (come non sarà facile con il Vicenza arrabbiato di Modsto) ma l'esordio è più che positivo. Perché ha saputo ricaricare la batterie della squadra, che erano scariche.