Mister Gardano: «Buona gara per spirito e atteggiamento»

Mister Massimo Gardano commenta il 2-2 dei bianchi a Sesto: "Abbiamo disputato una buona gara per spirito e atteggiamento, non era facile, vista la forza dell'avversario, squadra in fiducia che guida la classifica. Sono contento anche perché la partita non si era messa nel modo migliore dopo il gol dei lombardi dopo pochi minuti. L'aspetto più positivo è proprio quello di aver reagito, controbattere ed essere passati anche in vantaggio. Modulo tattico? Scelta una mediata robusta Calvano può dare equilibrio così come Coli che ha fatto una buona partita, Vergara oltre al rigore ha lavorato per la squadra deve credere più nelle possibilità. Emozione? E' stata una partita come, in 55 anni ne ho vissute tantissime. Gatto? Le sue qualità non le devo scoprire io. Bisogna sempre fare fronte comune. Le gare le giocano e vincono i giocatori".

Il ds Alex Casella analizza il pareggio della sfida del Breda contro la capolista Pro Sesto: "Bella reazione da parte della squadra. Peccato perché nel primo tempo c'era un potenziale rigore che ci avrebbe potuto portare sul 3-1. Noi abbiamo sofferto un po' nella ripresa, tra assenze e giocatori che avevano poco minutaggio non era facile tenere il ritmo della prima frazione. Tra l'altro anche il campo pesante non ci ha aiutato. Il nostro campionato inizierà dopo la sfida con il Vicenza nella quale, comunque, cercheremo di conquistare, quando inizieranno gli scontri diretti. Dovremo farci trovare pronti, perché continuiamo a credere nei playoff. Tra l'altro a parte Comi, dovremmo riuscire a poter lavorare con l'intero organico". A proposito di arbitraggi: "Abbiamo incontro in settimana il nuovo presidente della Lega Pro, Matteo Marani sollecitando l'introduzione del Var anche in serie C, in questa maniera si aiuteranno gli arbitri, soprattutto quelli giovani a metterli nelle migliori condizione di dirigere un incontro".