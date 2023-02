Pari infuocato al Palapregnolato: Engas Hockey Vercelli- Teamcarservice Monza 5-5

Pareggio incandescente, 5-5, fra Engas Hockey Vercelli e Teamservicecar Monza al Palapregnolato del rione Isola davanti ad un pubblico nutrito, compresa una buona rappresentanza dei tifosi ospiti. Partita spettacolare, dall’agonismo che, ancora di più dal termine della prima frazione e per tutta la seconda, è stato incredibilmente intenso. Le due formazioni si sono rincorse continuamente: il massimo vantaggio, +2, è stato dell’Engas a metà del secondo tempo, poi due episodi, il cartellino blu a Verona e un passaggio errato in attacco, sono stati ben sfruttati dal Monza, autore di una trasferta estremamente tenace nel produrre gioco e reagire.

HV ha 32 punti ed è sempre ottava; prossimo appuntamento sabato 4 marzo in trasferta a Forte dei Marmi, attualmente quinta in A1, in attesa delle partite di domani.

Primo tempo: questi i quintetti iniziali: HV con Verona, Tataranni (C), Zucchetti, Neves e Canet; HRC Monza risponde con Fongaro, Tornè, Chambella, Galimberti, Tamborindegui. Dopo trenta secondi, prima conclusione di HV con Neves dalla destra: la pallina taglia tutto il campo, finendo fuori accanto all’angolo opposto della porta di Fongaro. I lombardi rispondono con un tiro, su azione, di Galimberti. Al quarto, conclusione di Canet dalla destra, alta. Poco dopo, in contropiede, Tornè ci prova dalla media distanza semicentrale, ma la pallina esce. Subito dopo, tipico missile di Zucchetti da metà campo, a lato. Al settimo, su una ripartenza, tentativo di alza e schiaccia di Tamborindegui che finisce fuori. Una manciata di secondi a seguire, su un’altra ripartenza, Teamservicecar Monza va in vantaggio con un diagonale forte e preciso di Chambella, scagliato dalla fascia sinistra. Seguono due parate di Verona: prima sullo stesso Chambella e poi su Galimberti. Subito dopo, HV giunge al pareggio: Zucchetti passa a Tataranni che si fa trovare smarcato ed insacca dalla media distanza sinistra l’1-1. Dopo il primo time out, al tredicesimo, esce Neves ed entra Oruste nelle file vercellesi. Poco dopo, Tornè su azione tira al volo, con la sfera che va alta. Entra Zucchiatti per Zucchetti. Al quindicesimo, l’Engas si porta in vantaggio: Canet, da posizione lontana e centrale, infila Fongaro realizzando una pregevole rete. A seguire, bella azione di HV in contropiede condotta da Oruste che spazia da sinistra a destra, per poi servire in mezzo Neves, su cui Fongaro para. Subito dopo, HRC Monza pareggia: Tornè, dalla tre quarti di destra, fa partire un rasoterra velenoso che filtra tra una selva di gambe e supera Verona. Entra Petrocchi per Canet. HV risponde con una bella ripartenza: Petrocchi la avvia sulla sinistra, passa a Zucchetti che serve Neves: il portoghese non aggancia per poco, grazie a Fongaro che gli ruba il tempo. Subito altre due possibilità per il Vercelli: un tiro di Petrocchi che finisce a lato e Zucchetti che tenta un’alza e schiaccia a cui tocca il medesimo esito. Poi, Tamborindegui tira in modo potente dalla tre quarti, Verona para. Il Monza si riporta in vantaggio con una micidiale ripartenza grazie a cui Tornè realizza il 2 a 3 in modo fulmineo dalla fascia destra. Subito dopo, HV va vicinissima alla rete con Oruste. Si tratta dell’antipasto del nuovo pareggio: in contropiede, Petrocchi passa a Zucchetti che, centrale dalla media distanza, fulmina con uno dei suoi siluri Fongaro per il 3 pari. Seguono occasioni per ambo le squadre nell’ultimo minuto della prima frazione: tiro di Tornè per il Monza e di Petrocchi per HV. Il primo tempo termina sul 3-3, di cui gli ultimi tre minuti sono stati intensissimi.

Secondo tempo : il Monza riparte con una combinazione Tamborindegui- Galimberti, Verona para il tiro del secondo. Poco dopo, bomba di Tornè da lontano che finisce fuori. Segue un’azione personale di Neves che percorre tutto il campo: il portoghese giunge solo davanti a Fongaro che riesce a bloccarlo. Subito dopo, tiro di Tamborindedui, neutralizzato da Verona. Poco dopo, HV si riporta avanti: Neves, al centro dell’area lombarda, imperversa con una serie di finte veloci, tira, Fongaro intercetta, poi Tataranni ribadisce in rete firmando il 4-3. Immediatamente a seguire, Fongaro para un tentativo di Canet. Sul fronte opposto, Verona dice di no ad un’alza e schiaccia di Tamborindegui e ad un diagonale di Chambella. Al settimo, doppia occasione per l’Engas: prima un tiro forte di Zucchetti, poi lo stesso Zucchetti, su passaggio di Tataranni, coglie il palo. Fongaro para ancora su Tataranni appostato sotto porta e servito da Neves. Poi, il Monza è pericoloso due volte con Tornè, la seconda particolarmente, con una conclusione dalla destra, neutralizzata abilmente da Verona. Al nono, Tataranni intercetta una pallina a centro campo, lanciandosi da solo verso la porta avversaria: Ardit lo sgambetta con la stecca facendolo cadere e viene sanzionato con il cartellino blu. Lo stesso capitano di HV si porta a battere il tiro diretto: dopo una serie di finte, dalla destra effettua un’alza e schiaccia che colpisce la traversa interna e si insacca: è il 5-3. Subito dopo, Chambella impegna Verona. Lo stesso numero 5 del Monza si gira in area poco dopo, Verona para. Immediatamente a seguire, Verona interviene di stecca sempre su Chambella che rientrava da dietro la porta vercellese: è cartellino blu per il portiere di HV. Entra Raffa e Tamborindegui batte il tiro ad uno: prima Raffa para, poi Tamborindegui si porta sulla sua ribattuta e conclude in rete con un’alza e schiaccia per il 5-4. Successivamente, Galimberti tira forte e teso da lontano, Raffa gli dice di no. Due minuti dopo, a causa di un passaggio errato in attacco di HV, il Monza è bravo a prendere immediatamente possesso di palla e passare a Tamborindegui che, dalla destra, trova un bellissimo angolo superando Raffa: siamo 5 pari. Poi, Fongaro para una bella conclusione, dal centro, di Canet. A seguire, ancora bravo Fongaro su Neves e poi sulla ribattuta di Zucchetti. Il portiere del Monza, subito dopo, è ancora decisivo su Canet. Segue un gran intervento di Verona su Tornè, in una situazione di due contro uno. Poco dopo, Tataranni necessita di un check sanitario dopo una caduta in area: Petrocchi lo rileva. Segue una fase di continui cambi di fronte; con azioni costruite da ambo le squadre a cui manca, però, una conclusione davvero pericolosa. A cinque dal termine, Verona para su Tamborindegui. Sul fronte opposto, una conclusione di Oruste termina alta. Al ventiduesimo, bel contropiede di HV innescato da un recupero di Petrocchi in difesa: Fongaro si allunga sul tiro di Canet, scoccato con un filo di ritardo. Poi, Tornè serve Tamborindegui che conclude a lato. A seguire, Verona si oppone di casco ad una conclusione di Ardit dalla sinistra. A un minuto dal termine, Canet si accascia richiedendo l’intervento dei sanitari e viene rilevato da Oruste. C’è tempo ancora per qualche tiro senza particolari ambizioni da parte di tutte e le squadre. Il match termina sul 5-5.

TABELLINO

Formazioni : Engas Hockey Vercelli : 85 Verona fra i pali, 7 Oruste, 8 Tataranni (C), 9 Martelli, 11 Petrocchi, 18 Zucchiatti, 74 Neves, 84 Zucchetti, 99 Canet, 88 Raffa Allenatore : Roberto Crudeli Teamservicecar Monza : 10 Fongaro in porta, 5 Chambella Sanchez, 6 Tornè, 7 Galimberti (C), 8 Lanaro, 9 Tamborindegui, 17 Ardit, 76 Gavioli, 77 Riva, 1 Borgonovo. Allenatore: Tommaso Colamaria

Arbitri: Claudio Ferraro e Giovanni Angrisani

RETI: 1°T -17’41 Chambella (Monza) 0-1; -15’49 Tataranni (HV) 1-1; -9’46 Canet (HV) 2-1; -6’44 Tornè (Monza) 2-2; -2’31 Tornè (Monza) 3-2; -1’36 Zucchetti (HV) 2°T: -22’12 Tataranni (HV) 4-3; -15’53 Tataranni (HV) 5-3; -14’13 Tamborindegui (Monza) 5-4; -12’27 Tamborindegui (Monza) 5-5

Cartellini blu : 2°T -15’53 Ardit (Monza), -14’19 Verona (HV)