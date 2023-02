Gardano, nuovo allenatore della Pro Vercelli: «Puntare al massimo, sempre»

«Sono contento. Sarei un ipocrita se non lo dicessi. Meglio allenare in C che nel campionato Primavera. Mancano dieci giornate, io sono ambizioso, punto sempre al massimo, insomma ai play off. L'ho detto ai giocatori: dobbiamo vare la convinzione che possiamo vincere sempre, poi se le altre squadre ci sottrarranno dei punti faremo loro i complimenti. Il modulo? Con la Primavera ho giocato con il 3-5-2 oppure con il 3-4-3. Uno inizia a giocare, poi però la palla si muove e i giocatori anche...»

Alcune frasi di Massimo Gardano, 55 anni, quinto allenatore dell'era Casella-Pinciroli.

Ma l'apertura della conferenza stampa (sabato 25, sala Dalmasso) è toccata al presidente, Paolo Pinciroli (col direttore Alex Casella seduto, con i giornalisti)

«Fatemi ringraziare Paci e il suo secondo per la professionalità con cui hanno lavorato. Non è stata una decisione facile, quelle dell'esonero. Sabato, dopo la sconfitta, abbiamo capito che... non c'era sintonia. Così abbiamo puntato su Massimo Gardano, che conosce l'ambiente e che con la Primavera ha ottenuto risultati importanti. È un anno particolare, dove sicuramente sono stati commessi errori da partre di tutti, ma dovevamo dare uno scossone.»

«Questte dieci partite – ha ribadito Gardano – sono una grande opportunità per me e per i giocatori tutti, dai giovani ai meno giovani.»

Qual è il punto debole di questa Pro, su cui lavorare?

«Lavoreremo in tutti i reparti, vorrei che fosse chiaro che è il momento zero, dimentichiamo insomma il passato. Sarebbe indelicato, da parte mia, dire cosa non andava prima. Prima non era la mia squadra, adesso invece lo è. Si guarda avanti. Contro la Pro Sesto non sarà facile, ma noi puntiamo ai tre punti.»