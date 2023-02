Un anno di guerra in Ucraina: Vercelli in piazza per chiedere la fine del conflitto - FOTO

«La pace è l'unica vittoria di cui abbiamo bisgno»: a un anno dallo scoppio della guerra in Ucraina, è piazza Cavour a ospitare la manifestazione di Europe for Peace, Cgil Vercelli Valsesia, Anpi, Acli, Meic-Pax Christi, Emergency, Comunità di Sant’Egidio, Azione Cattolica, Arci Biella Vercelli, Auser, Arcigay, Lega Obiettori di coscienza, Campagna OSM Obiezione Spese Militari.

L'immediato cessate il fuoco, una soluzione equa per entrambe le parti, lo stop alla vendita delle armi e la riduzione delle spese militari. Ma anche indagini e processi sui crimini di guerra commessi nel corso del comnflitto «perché le vittime hanno diritto ad avere giustizia» dice Giuliano Bertotti di Amnesty International.

Sono tra le 150 e le 200 le persone che si ritrovano nel tardo pomeriggio di venerdì: sul palco, dopo le canzoni contro la guerra proposte da Giuseppe Garavana e Giorgio Lobascio, si alternano gli interventi degli organizzatori. Laici e cattolici, mondo sindacale e associazioni sociali, volontari impegnati nella tutela dei diritti chiedono insieme la fine delle ostilità, una soluzione affidata alla diplomazia e ai principi del diritto internazionale. E chiedono che i governi, compreso quello italliano, smettano di investire nelle spese militari, «Perchè la bandiera della vittoria, alla quale nessuna delle due forze in campio vuol rinunciare, non può essere piantata su una montagna di cadaveri e distruzione», dice in chiusura Valter Bossoni, segretario della Camera del Lavoro di Vercelli.

In piazza anche il mondo religioso: monsignor Pino Cavallone per la Diocesi, Pier Luigi Ranghino per la Chiesa metodista valdese, il parroco della Comunità ortodossa romena di Vercelli hanno auspicato la fine del conflitto armato e chiesto attenzione per i tanti problemi che ostacolano la costruzione della pace: fame nel mondo, discriminazioni, ingiustizie sociali. A chiudere un piccolo flash mob con i partecipanti insieme a formare un grande simbolo di pace e le lucette dei cellulari accese come simbolo di speranza.