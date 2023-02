Perseguitava i vicini e il titolare di un esercizio commerciale: stalker in manette

Perseguitava alcuni vicini di casa, i loro parenti e il titolare di un pubblico esercizio con telefonate e messaggi minatori oltre che con aggressioni fisiche vere e proprie. Così, alla fine, per un uomo residente in città sono scattate le manette: nella serata di giovedì 23 febbraio il personale della Squadra Mobile ha dato esecuzione alla misura della custodia cautelare in carcere nei confronti dell'uomo al quale vengono contestati atti persecutori nei confronti di alcuni conoscenti.

In particolare l’uomo è stato denunciato da alcuni residenti di uno stabile di Vercelli e dal titolare di un esercizio pubblico del capoluogo i quali, senza un comprensibile motivo, erano diventati l’obiettivo degli eccessi di ira dell’uomo, unitamente ai familiari dello stesso.

Gli accertamenti hanno fatto emergere chiaramente lo stillicidio persecutorio fatto di messaggi e telefonate minatorie, oltre che vere e proprie aggressioni fisiche ai danni delle persone offese e dei loro parenti, hanno permesso di raccogliere una serie di elementi tali da portare all’emissione della misura cautelare, la cui esecuzione ha posto fine ad una persecuzione ingiustificata che procedeva da mesi senza soluzione di continuità.

Al termine delle formalità di rito l’uomo è stato associato alla Casa Circondariale di Vercelli, in attesa di determinazioni da parte dell'autorità giudiziaria.

«Si tratta dell’ulteriore misura cautelare eseguita dalla Polizia di Stato in materia di violenza di genere che vede impegnato il personale di via San Cristoforo sulla materia non solo dal punto di vista repressivo, ma anche sul piano preventivo con iniziative nelle scuole e nelle piazze per educare i più giovani e informare la collettività sugli strumenti legislativi presenti nel nostro ordinamento per combattere l’odioso fenomeno della violenza nei confronti di donne e fasce deboli», spiegano dalla Questura.