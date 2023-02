Mister Crudeli: "Ultimamente conseguiti ottimi risultati. Monza squadra difficilissima, ma siamo pronti"

Roberto Crudeli, mister di Engas Hockey Vercelli, analizza il momento attuale della squadra, reduce dalla netta vittoria in trasferta a Montebello (0-4) e guarda al prossimo impegno di campionato, con Teamservicecar Monza, ospite questo sabato (25 febbraio, con via alle 20.45) al Palpregnolato del rione Isola:“Ultimamente abbiamo conseguito ottimi risultati e stiamo fornendo delle buone prestazioni: questo è quello che conta. I ragazzi stanno lavorando bene e forte, quindi siamo molto ottimisti. Sabato affronteremo una squadra difficilissima che si appena imposta in casa con il Follonica (per 3-1, ndr) e che è candidata a puntare a vincere: vuol dire che possiede importanti qualità. Noi siamo pronti, ci alleneremo ancora sino a venerdì con sedute di rifinitura e specifiche per la partita. Poi vedremo sabato: chiaramente, come sempre, l’obiettivo sono i tre punti”.

HRC Monza annovera fra i suoi massimi dirigenti una leggenda dell’hockey pista: Franco “Cirio” Girardelli. Crudeli: “Ho giocato anche con Franco, è stato un grandissimo; è importante ci siano personaggi come Cirio nel nostro mondo perché ne conoscono bene i meccanismi e anche altri suoi aspetti. Sono felice che Franco sia sempre presente nel mondo dell’hockey”.

Infine, Crudeli guarda alle eventuali prospettive di classifica: “Anche se dovessimo imporci sabato, sarebbe ancora presto per consolidare definitivamente la nostra posizione, perché ci sono ancora molte partite. Poi, per pensare un eventuale “sgambetto” a qualche altra squadra, si vedrà perché davvero ci sono ancora troppi punti in palio per questo”.

La squadra al completo ha fatto visita ad una dei suoi sponsor: Azeta srl azienda che opera nel settore dell’igiene ambientale e della profilassi, specializzata in procedure H.A.C.C.P.. Chiara Torrielli: “Ci ha spinti a stare a fianco di HV prima di tutto la fiducia verso chi la rappresenta a livello di direzione societaria. Poi, abbiamo visto giocare i ragazzi: sono veramente bravi. Trovo sia importante mantenere ciò che ancora di storico esiste nella nostra città: bisogna dargli valore. Poi, se si è ben rappresentati come fanno tutti gli elementi di questo team, è giusto sostenerlo”.

Mister Crudeli ribadisce e sottolinea un concetto espresso da Torrielli: “Ringrazio Chiara che ha detto cose molto importanti che riguardano la storia di questo sport in questo Paese. Sono veramente felice abbia accostato questa motivazione alla loro sponsorizzazione: abbiamo bisogno di imprenditori giovani, come Chiara, che siano vicini alla squadra”.