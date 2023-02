Arrivano le figurine dedicate agli sportivi di Borgosesia

Sono pronti gli album di figurine dedicati agli sportivi borgosesiani, per la realizzazione dei quali si sta lavorando da qualche mese, con shot fotografici dedicati ai calciatori del Borgosesia Calcio e agli atleti di numerose associazioni sportive cittadine: adesso è possibile acquistarli e dare il via a uno dei giochi più amati da quando, nel 1960, uscì i in Italia il primo album di figurine dei calciatori, e i ragazzini iniziarono a raccogliere le immaginette e a scambiare i doppioni con i compagni, un gioco divertente da fare con la collaborazione degli amici per poter completare la raccolta.

Molto soddisfatto l’assessore allo Sport Paolo Urban, che insieme al sindaco Fabrizio Bonaccio ha sostenuto con entusiasmo questa iniziativa e ora ringrazia tutte le associazioni sportive che hanno collaborato: «Ci ha fatto piacere vederle partecipare attivamente a questo progetto, lavorando sodo per preparare le foto, completarle con tutte le indicazioni necessarie e poi spedirle – dice l’assessore - il Comune ha dato con piacere il patrocinio alla realizzazione di questi album, per dare visibilità ai nostri sportivi che portano il nome di Borgosesia in Italia e nel mondo con le loro imprese: sono il nostro orgoglio, sia quelli che vincono che quelli che, senza vittorie eclatanti, ogni giorno accettano le sfide dello sport che amano, si divertono e imparano i valori dello sport».

Presto nelle edicole borgosesiane sarà disponibile l’album, realizzato in due volumi: il primo è dedicato agli atleti delle associazioni sportive borgosesiane che hanno aderito, l’altro ai calciatori del Borgosesia Calcio, dai più piccoli a quelli della prima squadra. Se il Borgo Calcio ha aderito senza esitare a questa bella iniziativa, non meno felici sono state le altre associazioni, e precisamente: Pedale Valsesiano, Club Scherma Valsesia, ASD BJJ MMA Borgosesia, Bodhi Dharma Kiyo, ASD Arcieri del Sesia, Speed Fire Racing, Valsesia Basket, New Volley Valsesia ASD, Ginnastica Ritmica Valsesiana, Volere Danzare ASD, ASD Arcobaleno, Wildcats.

«Tutti i ragazzini under 13 “titolari” di una figurina avranno l’album gratuitamente, per gli altri è in vendita al costo di 3 euro, mentre ogni pacchetto di figurine costa 1 euro – spiega ancora Paolo Urban – e sarà un bel passatempo: attraverso le figurine di questi album, i nostri sportivi saranno ancor più conosciuti, diventeranno “patrimonio della città” per oggi e per il futuro; i bambini che vorranno praticare il loro stesso sport magari li fermeranno per strada per chiedere consigli, e a loro volta si appassioneranno allo sport, traendone gli innegabili benefici che tutti conosciamo, sia per il fisico che per il carattere».

Anche il sindaco Bonaccio accoglie con grande favore l’iniziativa: «L’album, una volta completato, sarà prezioso per tutti coloro che lo possiederanno – dice - porterà infatti nel futuro il ricordo dei compagni di squadra, dei campioni della nostra città, della gioia provata quando, aprendo il pacchetto delle figurine, compariva quella mancante! E allora - conclude il primo cittadino - ragazzi e sportivi tutti di Borgosesia, vi auguro il meglio nelle vostre rispettive discipline e contemporaneamente vi auguro di divertirvi con questi album: che siano un momento di svago, di socializzazione e anche un ricordo di bei momenti da portare con voi nel futuro! In bocca al lupo a tutti voi, siate sempre orgogliosi di gareggiare con i colori della vostra città!».

Gli album saranno in vendita da: Libreria Il Colibri (piazza Parrocchiale, 2); L’Ufficio Moderno 1975 (via Vittorio Veneto,78); Scarabocchio (via Combattenti d’Italia, 24) e Nuova Idea (Viale Fassò, 26).