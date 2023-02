Edilizia scolastica, 5 milioni di euro per due interventi nel vercellese

Sono due gli interventi, finanziati nel vercellese, per realizzare opere di riqualificazione nelle scuole.

Tra i 16 interventi in graduatoria due arrivano dal Vercellese: sono la richiesta di finanziamento presentata dalla Provincia di Vercelli per interventi di messa in sicurezza e adeguamento sismico dell’Itcg Cavour per un importo pari a 3milioni 130mila euro e il Comune di Desana, che ha partecipato al bando presentando il progetto di adeguamento sismico, impiantistico, riqualificazione energetica e restauro conservativo della Scuola dell'infanzia e Primaria ubicata in via Trino 26 per un contributo richiesto di un milione 983mila 425 euro. Complessivamente, superano i 5 milioni i fondi ottenuti dal vercellese.

«Una nuova grande opportunità per Comuni e Province piemontesi di proseguire il piano di riqualificazione e messa in sicurezza del patrimonio scolastico della Regione.L'Assessorato all'Istruzione e al Merito della Regione Piemonte», si legge in una nota della Regione.