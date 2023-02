Ritrovato in ipotermia l'uomo disperso da ieri a Netro. Portato in ospedale con codice giallo

Grazie al lavoro congiunto di forze dell'ordine e volontari, si è conclusa positivamente una lunga operazione di ricerca iniziata ieri lunedì 20 febbraio nel comune di Netro (Bi) per un uomo allontanatosi da casa, presumibilmente nella giornata di domenica 19 febbraio, e non più rientrata.

Le operazioni sono iniziate ieri sera, ma soltanto questa mattina con l'arrivo della luce si è operato coinvolgendo le delegazioni di Biella e Ivrea del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese, i Carabinieri, i Vigili del Fuoco, il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza, la Croce Rossa e il coordinamento della Protezione Civile.

Nel corso della giornata sono stati impiegati l'elicottero dei Vigili del Fuoco e del Sagf finché, nel tardo pomeriggio, un residente ha segnalato di aver udito dei richiami provenienti da una zona boschiva nei pressi della località Mulino. Sul posto si è recata una squadra mista a terra che ha individuato l'uomo in un avvallamento lungo un corso d'acqua dove probabilmente era caduto trascorrendo due notti all'addiaccio. Si trovava in condizioni di ipotermia e spossatezza per cui è stata inviata sul posto l'eliambulanza del Servizio Regionale di Elisoccorso che ha effettuato il recupero e l'ospedalizzazione.

Il risultato è stato possibile anche grazie all'ottima collaborazione che si è creata tra i corpi intervenuti.