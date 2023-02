Tonnellate di rifiuti stoccati in azienda

All'interno della sua attività aveva stoccato diverse tonnellate di rifiuti non smaltiti secondo la normativa. Denuncia e sequestro, a Gattinara, a carico di un autoriparatore.

Nel corso della settimana, gli agenti del distaccamento di Polizia Stradale di Varallo, impegnati nei controlli specifici alle attività commerciali, hanno denunciato il meccanico in quanto nell'area della sua attività è stata accertata la presenza di un deposito incontrollato di diverse tonnellate di rifiuti non pericolosi e non smaltiti secondo la normativa vigente.

Tutto il materiale è stato sequestrato e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria.