Pro Vercelli, e adesso?

È in ballo la stagione, ma non solo, forse è in ballo anche il futuro.

Partiamo dalla stagione. Ultime dieci partite. Dal momento che tutto è possibile la Pro Vercelli può 1) agguantare i play off (e magari chissà) 2) salvarsi (senza il patema dei play out) 3) oppure retrocedere.

Primo caso. I meriti sarebbero tutti per il nuovo allenatore, Massimo Gardano, e le colpe di Massimo Paci e un po' dei giocatori e anche della società, che non ha provveduto in tempo al cambio della guida tecnica. Ma sarebbe comunque un trionfo.

Secondo caso: salvarsi. Vorrebbe dire che il prossimo anno si andrebbe incontro a una rifondazione. Un nuovo allenatore, nuovi giocatori.

Terzo caso: ripartire della D sarebbe un brutto colpo, vedere una squadra che ha giocato contro Palermo e Foggia giocare in campi tristi, dove vedi sfrecciare le auto e gente che guarda la partita dai balconi è da depressione. Ma è anche vero che, per certi, versi, la D sarebbe un purgatorio più che legittimo: senza pubblico e con pochi sponsor non si possono fare miracoli.

Insomma, le domande da fare a un mago di serie A sarebbero due: come finirà l'annata e come si ripartirà, l'anno venturo?

Allora, questa Pro Vercelli da tre anni ha un regista, Alex Casella. Che sia bravo lo hanno detto in tanti (l'ex tecnico Modesto, il presidente Smerieri) e lo abbiamo toccato con mano: il primo anno è stato un po' un anno dei miracoli, poteva addirittura finire alla grande.

Non sonio state felici le scelte degli allenatori e di alcuni giocatori? Ci sta. Anche perché ci sono state scelte felici che bilanciano, e la bilancia, a mio avviso, pende dal lato delle positività.

E poi, l'annata non è certo baciata dalla fortuna.

Prendiamo un giocatore: Corradini. Un colpaccio di Casella, si pensò, la scorsa estate. Era l'elemento di maggior spicco della Fiorentina Primavera allenata da Aquilani.

Quest'anno succede questo, invece: che un compagno di squadra di Corradini, la mezzala Alessandro Bianco (bravo certo ma la “stella” della Primavera Viola era il giocatore della Pro) abbia esordito in A mentre Corradini ha dimostrato di essere un ottimo giocatore ma non tanto da diventare il leader – come era nelle prospettive – del centrocampo della Pro.

E Arrighini? Non era forse l'attaccante che doveva portare valore aggiunto e fare gol? E Anastasio? Eccetera.

Le annate vanno storte, a prescindere, e per adesso, da questa annata, non sappiamo chi si salva (Perrotta, Calvano, Comi e il portiere Rizzo si salvano, ma è poca cosa).

Dicevamo di Casella. Accanto a lui c'è un'altra figura di estrema importanza: il presidente Paolo Pinciroli. Con passione e signorilità, senza mai cercare i riflettori, ha fatto il possibile e forse di più per questa squadra. Meriterebbe un grande applauso per quanto ha fatto.

Ma se Casella dovesse andarsene? Pinciroli – almeno – resterebbe? Bel problema.

Adesso pensiamo alle ultime dieci giornate e speriamo che Massimo Gardano e con lui la squadra raddrizzino un'annata storta, ma storta tanto.

Ora la squadra non ha alibi e deve vincere, hanno scritto alcuni tifosi.

Peccato che la pensino così anche i tifosi della altre squadre.