Primarie del Partito Democratico: dove si vota (Vercelli e provincia)

Domenica 26 febbraio sarà possibile, anche in provincia di Vercelli, partecipare alle primarie per la scelta del nuovo segretario del Partito Democratico.

I candidati usciti dall’esito delle consultazioni tra i circoli PD sono Stefano Bonaccini e Elly Schlein.

Per votare sarà necessario presentarsi, in base al proprio comune di residenza, presso uno dei seggi allestiti per l’occasione portando con sé la tessera elettorale, un documento d’identità e il contributo di 2 €.

Anche i minorenni e i fuorisede potranno partecipare al voto preiscrivendosi entro il 22 febbraio ore 23:59 al sito https://primariepd2023.it/

Di seguito l’elenco dei seggi e degli orari in cui sarà possibile esprimere la propria preferenza

Alice Castello (Borgo d’Ale, Alice Castello, Moncrivello) Seggio: Sede PD Via Italia 7 dalle ore 9 alle 14

Borgosesia (Borgosesia, Serravalle, Valduggia, Postua) Seggio: Sede PD V.Dr. Ferro 3 dalle ore 8 alle 20

Cigliano Sede Soms, Via Prof.R.Bobba dalle ore 9 alle 16,30

Crescentino Sede: Sala Consiliare Comune dalle ore 8.30 alle 19.

Gattinara (Gattinara, Lozzolo, Lenta, Roasio) Sede PD Via Cametti 3, dalle 9 alle 19.

Livorno F. (Lamporo, Bianzé, Livorno Ferraris) Sede: Ufficio CGIL Via IV Novembre 36 dalle 9 alle 17.

Quarona (Varallo, Alta Valsesia) Sede: Ex Stazione dalle 8.00 alle 20.00

Saluggia Sala Comune V.Don Carra 5 dalle ore 8 alle 20

Santhià (Buronzo, Balocco, Carisio, Santhià) Sede: PD Corso Nuova Italia 67, dalle 8 alle 20

Trino (Fontanetto Po, Palazzolo, Tricerro e Trino) Sede: Sede PD C.so Cavour 42 dalle 9 alle 18

Tronzano (Salasco, San Germano, Crova, Tronzano) Sede: Biblioteca comunale dalle 9 alle 12.30

Vercelli (Bassa Vercellese, Caresanabrlot, Olcenengo, Oldenico, Casanova Elvo, Villarboit, Albano, Arborio, Greggio, Sali, Formigliana) Sede PD Corso Fiume 52 dalle ore 8 alle 20 e gazebo in via Cavour dalle ore 10 alle ore 16.