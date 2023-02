Spaccio tra i giovani: denunciati tre sospetti pusher

Nell’ambito dell’attività di controllo del territorio e dell’attività di contrasto alla movida giovanile, nella giornata del 18 febbraio, intorno alle 23, gli equipaggi della Squadra Volante, transitando nei pressi di via Viotti hanno sottoposto a controllo un gruppo di giovani dopo aver notato che gli stessi, alla vista degli agenti, si erano liberati di involucri contenenti presumibilmente sostanza stupefacente.

Tre i ragazzi che, condotti negli Uffici della Questura e sottoposti a perquisizione, sono stati trovati in possesso di alcuni grammi di cocaina e di hashish, oltre che di banconote.

Gli operatori della Squadra Volante, dunque, insieme al personale della Squadra Mobile, hanno esteso il controllo anche alle abitazioni dei ragazzi, ritrovando ulteriori quantità di stupefacente, un bilancino e banconote.

Al termine di tutti gli accertamenti, i tre sono deferiti in stato di libertà all’autorità giudiziaria per il reato di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope in concorso.