Giovanili della PFV: colpaccio a Novara delle Under 14

CAMPIONATO UNDER 15

1^ fase di qualificazione –

Girone A - 1^ GIORNATA – seconda fase – qualificazione finali di Coppa Piemonte

Domenica 19 febbraio 2023– a La Morra (CN) – Palestra Comunale – ore 11,00

Langhe Roero Basketball - Pallacanestro Femminile Vercelli 45-43

(Parziali: 10-11; 19-24; 25-36)

Tabellino PFV: Cavalli 2; Fall Dior; Haxhiasi; Nicosia 6; Torazzo 4; Dikrane 10; Prinetti 11; Panelli 10. All.re Gianfranco Anastasio

Inizio sfortunato dell’Under 15 PFV nel girone di “Coppa Piemonte” con una sconfitta di misura rimediata a La Morra, contro Langhe Roero Basketball per 45-43, al termine di una partita quasi sempre condotta in testa dalle vercellesi.

Va detto, a parziale scusante, che le ragazze di Anastasio hanno potuto presentarsi in campo con solo otto giocatrici, a seguito delle endemiche defezioni e delle rinunce dell’ultima ora delle convocate Dipace e Fall Awa, che non poco hanno tolto alle rotazioni ed alla capacità realizzativa della squadra.

Se poi a ciò si aggiunge un arbitraggio a dir poco “fantasioso” che ha non poco penalizzato la squadra ospite, il quadro è completo.

La PFV, di fatto, ha preso in mano la gara sin dall’inizio (10-11 al primo quarto) incrementando leggermente il proprio vantaggio già a metà match sul 19-24.

Nella ripresa le vercellesi tentavano un allungo, che sembrava proprio quello decisivo, chiudendo il terzo periodo avanti sul 25-36, lasciando l’illusione in chi era presente di poter vincere.

Ma nell’ultimo periodo le padrone di casa ribaltavano tutto, con una veemente rimonta (20-7) cui la PFV non riusciva a porre argine, un po’ per la stanchezza, dovuta alle rotazioni ridotte, un po’ per un proprio calo di rendimento facilitato dalla direzione arbitale, e si imponevano sul filo di lana per due soli punti.

Veramente un peccato, perché le giovani Under 15 della PFV avevano lottato con grande impegno ed anche meritato la vittoria sin quasi alle ultime battute.

Prossimo turno per la formazione di Anastasio sarà giovedì 23.2.2023 alle 19,30, alla palestra della Scuola Media Pertini, contro il forte Moncalieri.

CAMPIONATO UNDER 14 –

1^ fase di qualificazione

Girone “A” – 5^ giornata di ritorno

Sabato 18 febbraio 2023 a Novara – Pala Don Bosco - ore 17,30

Novara Basket Pallacanestro Femminile Vercelli – 39-41

(parziali: 2-12; 10-18; 25-33)

Tabellino PFV: Trotti 6; Fall: Bari S. 2; Lahmidi 4; Stile 4; Mura; Panelli 23; Follia; Cabo Bolado; Alilou; Fall A. 2;.. All.re Davide Simone.

Nel recupero della prima giornata di ritorno del girone di qualificazione, le Under 14 della PFV fanno il colpo in trasferta, mettendo sotto il Novara Basket per 39-41 dopo un emozionante arrivo in volata, ribaltando la pesante sconfitta dell’andata e, soprattutto, prevalendo sull’attuale seconda forza del campionato. Il che non è da poco.

L’inizio della gara era stato perfetto per le vercellesi (2-12 al 10’), tanto da far esclamare ad un dirigente al seguito “il miglior primo quarto della stagione”. Questo “tesoretto” di dieci punti si rivelerà, infatti, essenziale per la vittoria finale, dal momento che nel secondo periodo le padrone di casa riuscivano a rosicchiare solo due punti, per chiudere a metà incontro sul 10-18.

Nel terzo quarto la gara restava in equilibrio, con le distanze nel punteggio immutate al 30’: 25-33.

Negli ultimi dieci minuti si registrava, invece, il rientro delle novaresi che, dopo un lungo inseguimento, approfittavano della stanchezza e della disabitudine delle vercellesi a disputarsi gare in volata per impattare sul 39-39 a soli 37 secondi dalla sirena finale.

Le ragazze di Davide Simone, però, erano brave a mantenere la lucidità necessaria per piazzare l’ultimo decisivo canestro ed a difendere bene la propria area dagli assalti finali delle avversarie, portando così a casa la loro prima vittoria stagionale.

Da sottolineare la prova di Sofia Panelli, autrice di 23 punti (su 41) e gran trascinatrice della sua squadra.

Prossimo match per le Under 14 sarà l’ultima giornata del girone di qualificazione, sabato 25 febbraio alle ore 17,30 a Vercelli, al Palapiacco.