Brutta sconfitta casalinga per la S2M

Nella terza gara del girone di ritorno la S2M subisce una sconfitta in casa contro le torinesi della

Ve.La Labor. Il 3-2 subito è frutto di una condotta di gara molto deficitaria in tutti i fondamentali, con errori gratuiti eseguiti nei momenti cruciali del match. D’altra parte è dalla prima gara della seconda parte del calendario, che le bicciolane non stanno giocando come prima. Vittoria faticosa contro Pinerolo, vittoria sofferta conto il To.Volley e sconfitta casalinga di sabato, sono una chiara evidenza che qualcosa nel motore della S2M si è un po’ inceppato. L’assenza per infortunio del capitano Bertinazzi si sta rivelando evidentemente un grosso problema per Gheradi e Vigliani con le altre centrali della squadra che sabato hanno offerto una prestazione negativa sia in attacco concludendo poco, ma soprattutto nel fondamentale del muro che è stato inefficace su tutti gli attacchi delle avversarie, che hanno fatto il bello ed il cattivo tempo da tutte le posizioni.

Il rimpianto per la S2M è quello di essere riuscita a portarsi sul 2-1 a proprio favore con un vantaggio nel quarto set che è arrivato sul 19/15, senza poi riuscire a chiudere la gara a proprio favore con un blackout totale sia in difesa che in attacco, che ha permesso alle torinesi di vincere in modo rocambolesco il periodo per 23/25.

Nel quinto set le bicciolane cambiano campo con uno svantaggio di 2/8, anche con un rosso inferto a Laura Lupo evitabilissimo.

Nella seconda parte dell’ultima frazione nonostante il recupero disperato di Vattimo e compagne, le ospiti concludono il set sul 13/15 e conquistano il match per 2/3.

Da salvare la prestazione più che lusinghiera della solita quattordicenne Giulia Ippolito ( 20 punti), che nel primo set ha letteralmente tenuto a galla le compagne permettendo di conquistare la frazione per 25/20 con i suoi 10 punti.

Per il resto la S2M poteva e doveva certamente fare meglio, tanto che l’occasione di conquistarne i tre punti era sicuramente doverosa.

Per quanto riguarda la classifica, i sette punti di vantaggio sulla terza della graduatoria, dopo tre partite si sono ridotti a quattro, con gli avversari che si stanno dimostrando più in salute ed agguerrite. Ora le atlete di Gherardi e Vigliani sono attese sabato 25 febbraio ad Asti, contro una compagine che per ora è l’ultima della graduatoria. Nonostante la posizione della classifica, per poter competere contro le astigiane, servirà un approccio migliore di quello visto in questa gara, sia mentale che di gioco.

S2M VOLLEY VERCELLI – Ve.La LABOR 2-3 (25/20 – 18/25 – 25/23 – 23/25 - 13/15)

S2M VOLLEY VERCELLI : Avilia, Bertinazzi, Breda ( L1), Comello (7), De Ambrogio (10), Fenoglio (2), Ippolito (20), Lupo (22), Ogliaro (3), Patrucco (2), Saino (L1), Trasente, Vattimo (6), Vercellone (2).

ALL: Gherardi, Vigliani