Bene Alicese/Orizzonte, giornataccia per LG Trino e Bianzè

ECCELLENZA

SETTIMO – ALICESE/ORIZZONTI 0-1

Una vittoria che vale oro. l’Alicese/Orizzonti centra un risultato determinante nella lotta per non retrocedere. Colpaccio a Settimo grazie al rigore trasformato da Schettino e conquistato da Diadoro. I biancorossi salgono a 24 punti con il Briga lasciandosi alle spalle la zona play-out. Nel prossimo fine settimana è in programma il big-match con l’RG Ticino. Squadra che ha battuto nettamente la capolista Biellese.

Alicese/Orizzonti: Mastrorillo, Pelle Schettino, Clerici (dal 57’ Gai) Pasinato Angeli (dal 46’ Moussaif), Keita (dal 60’ Franchini) Caamano Diadoro Edalili (dal 73’ Verna) Fiorenza (dal 90’ Gatoufi). Adisp: Malune, Petrocelli, Imberti, Mane. All. Mellano.

Marcatore: al 62’ rigore Schettino (A/O)

PROMOZIONE

OMEGNA - LG TRINO 2à-1

Passo falso imprevisto per l’LG Trino, costretto ad incassare una sconfitta ad opera della nobile decaduta Omegna (un passato in serie C con giocatori del calibro di Gianni Colombo e Fabio Enzo). I biancoazzurri sono passati in vantaggio poco dopo il quarto d’ora con Vergnasco, poi il patatrac con la rimonta degli ospiti. Da segnalare la traversa colpita da Osenga. Bellinzago e Pro Novara tornano lontane con i secondi a 9 punti. Prossima gara in trasferta con il modesto, ma ostico Piedimulera.

LG Trino: Cerruti, Verbano Birolo, Pane Baggio Marteddu (dal 78’ Buscaglia), Passanante Pasini Vergnasco Bernabino (dal 65’ Brugnera) Osenga (dal 73’ Maino). A disp: Berruti, Gamra, Meo Depifilippi, Roberto, Oudadess, Fedeli. All. Yon.

Marcatori: al 16’ Vergnasco (LGT), al 35’ Racis (O), al 63’ Progni (O)

CHIAVAZZESE – BIANZE’ 2-0

Il Bianzè non riesce ad interrompere la striscia negativa e cede sul campo della Chiavazzese. Buon primo tempo, ma con la pecca del gol subito nel recupero. Come non bastasse alla ripresa del gioco ecco il 2-0. Un uno-due che di fatto consegna la gara nella mani dei lanieri. Ora gli azzurri sono terz’ultimi a 5 punti dalla salvezza diretta. Prossimo avversario, all’Ariagno, il Ceversama

Bianzè: Appendino, Tornari Ghannay (dal 51’ Stesina), Geminardi Valrosso Federico, Perinetti (dal 54’ Bortone) Provera Azhar (dall’81’ Lanfredini) Urena Carena. A disp: Perucca, Baraye, Atzeni, Anselmino, Mhreti. All. Costanzo.

Marcatori: al 46’ e al 47’ Andreotti (CH)

1^ CATEGORIA

VIRTUS VERCELLI – LA VISCHESE 2-0

Bel passo avanti nella zona salvezza della Virtus Vercelli che mette k.o. la coriacea La Vischese (allenata dall’ex Ascoli Cavaliere). Autore della rete sblocca risultato l’ex Alicese Roberto Fiore, in difesa prova maiuscola Branca (un passato come capitano nell’Alicese). Il raddoppio é di Petasecca e sancisce un successo di vitale importanza per la permanenza in 1^ Categoria. Prossimo impegno a Ponderano (2^).

Virtus Vercelli: Cairola, Bellardita Ceccarelli, Branca Bertola (dal 57’ Maggiolo) Bellinghieri, Napolitano Kane Porcelli Arnone (dal 66’ Fiore) Petasecca (dal 77’ Galuppo). A disp: Hriskho, Bracco, Arlone, Ilaria. All. Pochetti.

Marcatori: al 73’ Fiore (V), al 76’ Petasecca (V)

ALTRI RISULTATI

CIGLIANO – IVREA BANCHETTE 2-2

SANTHIA’ – STRAMBINESE 1-1

SERRAVALLESE – PRO PALAZZOLO 3-1