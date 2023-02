Massimo Cardano è chiamato a compiere un mezzo miracolo

Massimo Gardano, 55 anni, tecnico della Primavera ed ex tecnico di Gozzano, Cuneo e altre società di Lega Pro e D è il nuovo allenatore della Pro Vercelli. Sostituisce Massimo Paci e non avrà un compito facile: mancano dieci giornate per tentare i acciuffare almeno il decimo posto e i prossimi due impegni saranno tosti al quadrato: prima la trasferta contro la capolista Pro Sesto e poi la gara interna contro il lanciatissimo Vicenza di Modesto e Della Morte.

Non solo. Si respira una cattiva aria tra i tifosi. Che da tempo chiedevano la testa di Paci ma speravano (da tempo) nella chiamata di un tecnico di prestigio.

La voce che girava tra i tifosi - “O tengono Paci oppure prendono il tecnico della Primavera” - trova quindi riscontro.

Massimo Paci se ne va con un bottino di 9 vittorie, 8 pareggi e 11sconfitte, per un totale di 35 punti. Il Novara, decimo, è lontano “solo” 2 punti. La media punti di Paci a partita è di 1,25.

Purtroppo per lui si tratta del secondo esonero in due anni, non sarà facile trovare una panchina tra i professionisti.

In casa Pro Vercelli Gardano (che nella Primavera ha fatto molto bene) è chiamato a compiere un miracolo: agguantare i paly off e ridare fiducia all'ambiente.

Il nuovo tecnico verrà presentato alla stampa sabato, durante il consueto incontro alla vigilia della prossima, delicata partita.