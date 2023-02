Carnevale, le premiazioni. Festa in piazza tra coriandoli e allegria - FOTO

Voglia di far festa, coriandoli, allegria e molte persone anche nel corso della seconda sfilata. Il Carnevale di Vercelli è tornato al suo programma tradizionale e, domenica, una grande attesa ha accompagnato la proclamazione dei vincitori.

Ben due ex-aequo, attribuiti sulla base della somma dei voti delle due giurie nominate tra il pubblico delle sfilate.

Prima piazza per «Non smetteremo mai di sognare» del rione Bellaria, che aveva anche la maschere di Porta Torino, e per il gruppo di Caresana «C’era una volta... ma poi i tempi son cambiati; secondo posto a pari merito, per «Non tutti i draghi vengono per nuocere» con Stroppiana, Prarolo e Ronsecco e per il gruppo del rione Canadà-Isola che ha sfilato insieme alle maschere di Morano Po. Terza piazza solitaria per Asigliano, con «La Famiglia Addams».

Dopo un bel pomeriggio di sole e festa, sono state numerose le persone che hanno seguito fino al termine la sfilata e atteso la proclamazione dei vincitori. Un po' di comprensibile delusione per chi è rimasto fuori dal podio e una gioia incontenibile per tutti gli altri.

Dal palco, dove hanno salutato e ringraziato le maschere, i gruppi e tutti coloro che si sono impegnati per l'organizzazione del Carnevale, Bicciolano Enrico Rampazzo, Bèla Main Sharon Basiricò e il presidente del Comitato Manifestazioni, Stefano Roncaglia, hanno anche lanciato l'idea di una sfilata notturna estiva a completamento della manifestazione. Dal palco il sindaco Andrea Corsaro, gli assessori Ketty Politi, Massimo Simion e Mimmo Sabatino, il presidente del Consiglio Romano Lavarino e il presidente della Provincia, Davide Gilardino, complimentandosi con i gruppi, hanno ricordato le centinaia di appuntamenti del benefico, vera peculiarità della manifestazione.