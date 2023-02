Visite guidate ai dipinti restaurati di San Salvatore

La chiesa parrocchiale di San Salvatore in corso Libertà 42 a Vercelli apre le porte al pubblico dalle 14 alle 17 e dalle 18,30 alle 19,30 per le visite guidate alla scoperta dei dipinti degli altari completamente restaurati. La sezione del Fai Giovani Vercelli presenterà la tavola del Malnate raffigurante il martirio di Sant'Erasmo, le due tele, anch'esse di mano piemontese, con il Santissimo Salvatore e la Madonna del Suffragio e le Anime Purganti e l'ultima pala d'altare restaurata, un dipinto su tela che raffigura l'immagine del Sacro Cuore di Gesù.

Per le visite è richiesto un contributo di 3 euro per gli iscritti Fai, di 5 euro per i non iscritti e, nel corso del pomeriggio, c'è la possibilità di iscriversi al Fai, versanto la quota di benvenuto Fai Giovani di 15 euro (per chi ha tra i 18 e i 35 anni), e di rinnovare l'iscrizione alla stessa quota.