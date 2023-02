Pro sotto di un gol dopo 45'. Due rigori non concessi

Pro Vercelli – Virtus Verona 0-1

Marcatori: Gomez (VV) all'11'.

Primo tempo

In campo 4 dei neoacquisti: l'inedita coppia di centrali difensivi (Nicholas Rizzo e Costanzo) Laribi (mezzale sinistra) e Rojas, punta di movimento.

La Pro si schiera con il 3-5-2.

Iezzi, Nicholas Rizzo e Costanzo i tre del reparto arretrato; centrocampo con Iotti a sinistra e Clemente a destra, Emmanuella play, Saco e Laribi mezze ali; davanti Rojas e Arrighini.

Cross di Iezzi, testa di Saco, para Giacomel. Primi applausi per la Pro Vercelli al 3'.

Virtus Verona in vantaggio. Azione personale di Casarotto che, in progressione, entrain area e porge a Gomez che insacca: gelo al Piola. Pro Vercelli 0 Virtus Verona 1.

Angolo, Clemente prova la sberla al volo: palla alta. Al 17'.

Cross di Costanzo dalla trequarti, Arrighini ei avvita e colpisce (male) di testa: fuori.

Tiro improvviso di Rojas, palla deviata sul fondo.

Buona azione della Pro. Da Costanzo buona sventaglia per Arrighini, sponda per Emmanuello, gran botta fuori, ma non di molto.

Tiro cross di Laribi, la sfera passa davanti a Giacomel, Arrighgini e Saco non intercettano, lazione sfuma, al 38'.

Punzione di Laribi, tutti si attendono il cross ma la mezzala, invece, prova il tiro, basso e insidioso: bella parata di Giacomel. Al 40'.

Replica la Virtus Verona con Tronchin di testa, palla deviata in corner.

Clemente cade in area, il pubblico chiede il penalty.

Due di recupero.

Ancora Clemente che vola in area, la Pro chiede il secondo rigore, l'arbitro fa proseguire. La gara finisce con un tiro di Laribi alto sulla traversa.

Secondo tempo

Formazioni

PRO VERCELLI: Rizzo M; Iezzi, Costanzo, Rizzo N., Clemente; Saco, Emmanuello, Iotti; Laribi, Arrighini, Rojas. A disp. Lancellotti, Vaccarezza, Corradini, Comi, Gatto, Vergara, Anastasio, Macanthony, Guindo, Contaldo. All. Paci.

VIRTUS VERONA: Giacomel; Ruggero, Cella, Faedo; Danti, Tronchin, Daffara, Lonardi, Manfrin; Casarotto, Gomez. A disp. Siaulys, Freddi, Mazzolo, Nalini, Kristoffersen, Santi, Vesentini, Talarico, Turra, Priore, Munaretti. All. Fresco.

Arbitra Enrico Maggio della sezione di Lodi

Ammoniti: Rojas, Iezzi della Pro Vercelli;