Le pagelle della Pro Vercelli contro la Virtus Verona

RIZZO: 5,5

Nessuna grave colpa, nessun miracolo (o mezzo miracolo, come sul tiro di Ruggero) come ci aveva abituati.

IEZZI: 5

Era il più esperto del reparto arretrato ma oggi ha faticato, troppo.



NICHOLAS RIZZO: 5

La tenaglia dell'interdizione che non c'è e (la sua) inesperienza non perdonano. Bel giocatore, comunque, ma ha bisogno di un compagno esperto al fianco.



COSTANZO: 5

Non male in fase propositiva (ha un ottimo sinistro) ma assente in fase difensiva, come gli altri, insomma.



CLEMENTE: 6,5

Si salva con diverse progressioni in fascia. Forse non doveva uscire.

SACO: 5

Tanta corsa, cerca gli inserimenti, va vicino al gol, ma col passare dei minuti scompare.

EMMANUELLO: 5

Bene nella prima mezz'ora poi scompare.



LARIBI: 6,5

Grandi giocate, imbucate perfette o quasi, una punizione battuta magistralmente. Lui e Clemente si salvano: di più non potevano fare.

IOTTI: 5

Spento, meno dinamico rispetto a inizio campionato.

ROJAS: 5,5

Qualche buona giocata, mai pericoloso.

ARRIGHINI: 5,5

Fa il possibile, ma è troppo solo.

ANASTASIO: 5,5

Prova a incidere sulla corsia mancina, ma entra quando la squadra è ormai in barca.



CORRADINI: 5,5

Gioca con impeto, cercando di strafare.



VERGARA: n.g.



GUINDO: n.g.



GATTO: n.g.



PACI: 5

Sabato ha detto che non bisognava cercare alibi. Sono gli alibi, invece, che servono a dare un giudizio sereno su di lui. Certo, può aver sbagliato a togliere Clemente e a non inserire Gatto magari dal primo minuto, ma questa Pro - senza i due centrali, senza Calvano e Louati e senza Comi - andrebbe filata in D: con qualsiasi allenatore.

Chiaro: pesano come un macigno la classifica che piange e l'eccesso di sfiducia nei suoi confronti.