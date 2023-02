Casella: «Dobbiamo uscire da questa situazione. Inutile cercare un capro espiatorio»

Il ds Alex Casella deluso dopo il brutto scivolone contro la Virtus Veron

"C'è poco da commentare: un secondo tempo bruttissimo. Dopo il 2-0, preso al ritorno dagli spogliatoi, siamo crollati e non abbiamo avuto quella reazione che ci si poteva aspettare. Un gol con la difesa schierata che non dovevamo assolutamente prendere. Siamo tutti delusi: noi per primi: non si possono fare partite di questo genere che poi si riflettono sulla classifica. Credo che l'unico rimedio per uscire da questa situazione sia il lavoro e l'unità d'intenti. Cercare un capro espiatorio non serve..Ancora sulla partita dice: “Pur giocando un discreto primo tempo abbiamo incassato l'1-0 su una disattenzione difensiva tra giocatori che giocavo assieme per la prima volta. Il secondo gol ci ha tagliato le gambe e non siamo riusciti a gestire l'intera ripresa. A scusante c'era l'assenza di quattro titolari che, soprattutto nella zona centrale del reparto difensivo, si è fatta sentire. Siamo delusi perché ci troviamo in una situazione che non volevamo. Purtroppo gli episodi ci condizionano negativamente. Oggi abbiamo qualche colpa ma non mi sento di dire che, nelle precedenti gare in cui non si è vinto, la squadra non abbia dato il massimo. La società distante? Ognuno può vedere e anilizzare la situazione secondo il suo punto di vista, ma non è assolutamente vero. Ora più che mai dobbiamo restare uniti per uscire insieme da questa situazione".