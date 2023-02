Sanità, non si ferma la polemica tra Pd e Lega

Tutto questo in un contesto impoverito ancora di più da un governo nazionale, a guida Lega e Fratelli di Italia che, con la prima legge di bilancio, ha tagliato il finanziamento del sistema sanitario nazionale e prevede una spesa che tende al 6% del Pil, quando non dovrebbe mai scendere sotto il 7%, ignorando così la lezione del Covid”proseguono i segretari.

Ha ragione Montani quando dice che sono lontani i tempi in cui era il Pd a gestire la sanità piemontese. Da quattro lunghi anni, infatti, è la Lega che detiene le deleghe alla sanità. E il risultato è sotto gli occhi di tutti o almeno di tutti coloro che non hanno perso il contatto con la realtà: liste d’attesa infinite, edilizia sanitaria bloccata, fuga dei medici e degli operatori sanitari dal pubblico e una privatizzazione strisciante del sistema, nel quale si cura solo chi se lo può permettere.

La Conferenza dei Sindaci dev'essere protagonista della programmazione relativa ai servizi di sanità territoriale, ma non siamo certo noi a squalificarla creando un nuovo organismo guidato addirittura dall’assessore regionale, che ha solo un sapore elettorale e che non si capisce come mai venga messo in campo solo a Vercelli e non nelle altre province.