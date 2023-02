Incidente sulla tangenziale: uomo gravissimo

Sono ancora molto frammentarie le informazioni su un grave incidente, avvenuto nella serata di sabato sulla Tangenziale di Vercelli.

Gravissime, però, le conseguenze per un giovane, coinvolto nello schianto: soccorso dal personale del 118, l'uomo è stato portato in ospedale in condizioni molto serie. Non ci sono notizie, invece, di altre persone coinvolte nell'incidente, avvenuto in tarda serata.

Sul posto, insieme ai mezzi di soccorso, ci sono le forze dell'ordine che stanno lavorando per la ricostruzione dell'accaduto.