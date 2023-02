Paci: «Il pubblico inciti i ragazzi. Se le cose non vanno l'unico responsabile sono io»

«Domani sarà una partita tosta, per mille aspetti. I nostri avversari stanno bene, vorranno fare bene. Ma noi siamo sulla strada buona. Veniamo da due pareggi, ma le prestazioni ci sono state, la squadra c'è, insomma» dice Massimo Paci, in apertura della conferenza stampa alla vigilia della partita contro la Virtus Verona.

Mancheranno Calvano e i due difensori titolari, Cristini e Perrotta.

«Non dobbiamo cercare alibi. Se mancano tre titolari ci sono giocatori importanti, che scenderanno in campo e daranno il massimo»

Esordirà Costanzo, che giocherà in coppia con Nicholas Rizzo?=

«Costanzo è pronto, sta bene, ho fiducia.»

La Virtus Verona va più forte fuori che in casa...

«Non ricordo una partita che per noi sia stata semplice. Noi stiamo bene, siamo pronti e non siamo contenti, perché abbiamo giocato bene e creato e non vinto. Stiamo soffrendo per una due mancate vittorie. Se domani giocassimo con la prima o con l'ultima sarebbe comunque una gara insidiosa. Noi saremo costretti a cercare la vittoria per risalire in classifica.»

Su Saco.

«Può arrivare a dieci gol, non ne sta facendo? Non scordiamoci che giocava in primavera, è un ragazzo che dà il massimo. Bisogna avere pazienza, io credo in lui.»

Sul pubblico.

«Spero che il pubblico capisca che i ragazzi stanno dando tutto, se c'è un responsabile per le cose che non vanno quello sono io. I ragazzi insomma hanno bisogno del pubblico, come è successo a Piacenza: i tifosi ci hanno incitati fino all'ultimo secondo.»