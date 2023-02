Pd, interrogazione sui lavori all'ex Enal: «Nessuno studio sull'utilità di un nuovo polo culturale»

A distanza di più di un anno dalla presentazione del progetto e di un paio di mesi dall'avvio dei lavori di riqualificazione dell'ex Astra, un'interrogazione dei consiglieri comunali del Pd solleva il tema dell'utilità e della sostenibilità economica della trasformazione dell'ex Enal in un centro culturale con sala teatrale, spazio congressi ed eventi e area per le mostre.

Nel documento, firmato dai consiglieri Michele Cressano, Maura Forte, Carlo Nulli Rosso, Manuela Naso, Alberto Fragapane e Alfonso Giorgio, si rileva che «L’indagine tecnico economica contenuta nel progetto di fattibilità tecnica economica (dlgs 50/2016) non sembra essere stata redatta in quanto si è dato corso alla fase progettuale del definitivo e che il progetto di fattibilità tecnica ed economica individua, tra più soluzioni, quella che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire».

Avviato tra la prima e la seconda amministrazione Corsaro come progetto congiunto di Comune e Provincia, il recupero dell'ex Enal è incappato in un tormentato iter che ha molto rallentato l'esecuzione dei lavori. Durante la giunta Forte il progetto della Risoteca venne revocato e fu tentata la strada della raccolta di manifestazioni di interesse per dare una nuova destinazione d'uso all'immobile. Ma anche in questo caso con scarsa fortuna. Dopo due tentativi andati a vuoto e, dopo che l'amministrazione comunale era nel frattempo tornata a guida Corsaro, è arrivata la decisione di riqualificare anche l'ex Astra, riportando l'intero complesso all'originaria destinazione di polo culturale. Gli interventi, iniziati in autunno, dovrebbero concludersi entro un anno.

Ora l'interrogazione del Pd mette in discussione proprio questa scelta. Alla giunta viene chiesto «Se l’Amministrazione, visto il fallimento del progetto della Risoteca Regionale che si sarebbe dovuto realizzare nella porzione di immobile dell’ex Opera Nazionale Dopolavoro prospiciente piazza Cesare Battisti, ha verificato, prima di commissionare la progettazione e prevederne una spesa di oltre 3milioni di euro, o redatto un valido piano finanziario al fine di verificare e valutare quella che sarà la situazione finanziaria per la gestione e manutenzione dell’opera (tipo analisi costi-ricavi) considerando l’offerta attuale nel bacino d’utenza e gli eventuali “competitori”. Cosi da verificare il grado di utilità dell’opera per la collettività e che il bilancio domanda-offerta valutato sia decisivo per la giustificazione finanziaria ed economico-sociale (utilità) dell’investimento».

Inoltre viene chiesto «in assenza di documenti e studi commissionati a imprese che conoscono le problematiche connesse con la previsione di un nuovo Centro Congressi – Teatro quali siano le ipotesi di sviluppo della domanda, considerate dall’Amministrazione che possono principalmente giustificarsi o meno la realizzazione dell’opera e la previsione di tale spesa» e infine «il costo di gestione, riferite in annualità, dell’immobile ex Ond, ex Enal ed ex Astra a fine lavori considerando sia le utenze che la gestione dei locali individuati nel progetto: centro congressi, spettacoli, concerti, eventi culturali, teatro, cinema e convention da 280 posti a sedere; sale per conferenze, meeting, ricevimenti, ristorazione, zona museale e per la didattica, spazi per l’accoglienza, promozione e uffici di gestione e piazzale esterno per manifestazioni e cinema all’aperto».