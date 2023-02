Montani (Lega): «Sulla sanità ascoltiamo il territorio»

Riceviamo e pubblichiamo.

E’ assurdo che i vertici regionali e provinciali del Pd si lamentino del tavolo di lavoro istituito sulla sanità valsesiana: qui serve rimboccarsi le maniche e lavorare per la salute dei cittadini, non polemizzare per meri scopi elettorali.

in ballo c’è il futuro della nostra sanità, peraltro messa a dura prova dall’emergenza pandemica, motivo per cui sarebbe bene che tirassimo tutti dalla stessa parte. Lo dico a Rossi e Moccia, ma non soltanto a loro: l’obiettivo pro cittadini deve essere quello, in concerto con l’Asl, di individuare soluzioni concrete nelle opportune sedi, tra le quali la Conferenza dei sindaci. Non altrove.

Sono per fortuna lontani i tempi in cui il Pd operava sul delicato tema della sanità a colpi di tagli, sforbiciate e riduzioni. Sono per fortuna lontani, ma i cittadini non per questo hanno dimenticato, i tempi in cui il partito democratico, con “in mano” i dati sbagliati e su tutti il caso clamoroso di emodinamica, voleva eliminare specialità che sono poi risultate essere di fondamentale importanza per contrastare il Coronavirus. Per non parlare dei laboratori analisi....

Gli ultimi due atti aziendali dell’Asl Vercelli, realizzati sotto l’attuale amministrazione regionale di centrodestra e con la regia dell’assessore competente Icardi, risultino agli occhi di tutti come espansivi e atti a portare servizi, non a chiuderli come accadeva ai tempi del Pd.

L’ascolto, il rapporto con gli enti locali e i cittadini, nonché la ricerca di soluzioni in campo sanitario devono poter essere in grado di prescindere da polemiche di questo stampo, concetto questo forse non noto o non conveniente a chi, come il Pd, ha perso da tempo il contatto con la realtà.