I gioielli Luca Barra trasmettono emozioni inestimabili: regali di San Valentino e di compleanno

Nel mondo dei bijoux easy-to-wear, Luca Barra è un'azienda giovane e grintosa che disegna gioielli moderni per uomo, donna e anche bambino che seguono le più recenti tendenze del mercato. Oggetti che raccontano i momenti memorabili della vita, collezioni creative in grado di diffondere gioia, amore ed energia.

La proposta firmata Luca Barra, accessibile in 15 store monobrand e presso più di 1.200 rivenditori distribuiti nella nostra Penisola, può essere scoperta in pochi click dal negozio digitale www.lucabarra.it. Le creazioni, rigorosamente Made in Italy e realizzate in acciaio, rappresentano il perfetto equilibrio tra qualità e prezzo.

I prodotti del brand sono il risultato di tre valori chiave: semplicità, ambizione e creatività. Aspetti che portano l’azienda a distinguersi dagli altri attori sul mercato. Sono in grado di incantare sin dal primo sguardo e di impreziosire i look in tantissime occasioni, così da soddisfare le esigenze di un pubblico sempre più ampio ed eterogeneo.

Scegliere Luca Barra significa abbracciare l’originalità delle forme mescolate alla qualità dei materiali e ad una meticolosa cura per l’utilizzo di tecnologie all’avanguardia nel settore orafo. Senza dimenticare l’attenzione verso i dettagli, la costante ricerca di nuovi materiali e il desiderio di innovarsi, prerogative fondamentali che hanno portato al successo del marchio.

Sfogliando il catalogo della gioielleria digitale l’utente incontra numerose alternative, dai chiama angeli firmati Luca Barra agli anelli, passando per portachiavi, orecchini, cavigliere e bracciali. Sono dedicate a uomini, donne e perfino ai più piccoli. Acquistando online, i costi di consegna si azzerano per importi superiori a 37 euro e le spedizioni si realizzano in appena 24/48 ore. L’azienda, poi, garantisce il reso gratuito e pagamenti rateali senza alcun interesse.

Nella sezione del portale riservata alle idee regalo, sono raccolte soluzioni che interpretano il desiderio di stupire, concepite per evocare sentimenti autentici. Dai gioielli per mamma, papà e amiche ai cadeaux per le ricorrenze più speciali: compleanno, San Valentino, anniversario, Natale e non solo.

Con un tap su Outlet, invece, si possono scoprire gli articoli in sconto, con percentuali che raggiungono anche il 50%. Infine, un autorevole biglietto da visita per Luca Barra è rappresentato dalle opinioni degli utenti presenti sulla piattaforma Recensioni Verificate, che registrano un punteggio medio di 4,9/5.