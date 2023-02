Abusi sulla nipotina della compagna: pensionato condannato a 6 anni

Accusato di violenza sessuale nei confronti della nipote della sua compagna, un pensionato è stato condannato a sei anni dal Tribunale di Vercelli, per fatti che risalgono un periodo precedente all'entrata in vigore della legge Codice Rosso, che avrebbe di molto aggravato la sua posizione. Nei suoi confronti il pubblico Carlo Introvigne aveva chiesto una condanna a cinque anni e nove mesi. La sentenza è stata però ancora più severa.

Tra le pene accessorie il Tribunale ha stabilito l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, l'interdizione alla tutela di minori e, nei confronti dei genitori della vittima, costituiti parte civile per la ragazzina, tuttora minorenne, una provvisionale immediatamente esecutiva di 10mila euro.

Secondo quanto era emerso dai racconti della bambina, gli abusi sarebbero iniziati quando lei aveva dieci anni e di sarebbero prolungati nel corso del tempo. Solo crescendo la ragazzina aveva poi compreso che quei comportamenti non erano normali. A quel punto, anche per timore che la situazione potesse ripetersi con la sorellina, la ragazzina si era confidata con i genitori che avevano poi deciso di sporgere denuncia. Al collegio presieduto dalla giudice Enrica Bertolotto, oltre alle dichiarazioni della vittima, sentita con la formula dell'incidente probatorio, sono state consegnate le conclusioni dei consulenti che avevano ritenuto la ragazzina in grado di comprendere l'accaduto e di riferirlo.

A difendere l'imputato, che si è sempre dichiarato estraneo ai fatti contestati, era stata la nonna della vittima che, anche in aula, ha negato che nella sua casa si fossero consumati gli abusi oggetto del processo. Dopo il deposito delle motivazioni della sentenza è dunque atteso il prevedibile appello.