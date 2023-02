«Concorso Art Bonus: votiamo per la Torre dell'Angelo»

La Torre dell'Angelo è in corsa per la fase 2 del Concorso Art Bonus 2023.https://artbonus.gov.it/concorso/2023/

L'iniziativa è organizzata dal Ministero della cultura, Ales Spa e Promo PA Fondazione – LuBeC allo scopo di promuovere una sempre più diffusa conoscenza dell’Art Bonus, misura fiscale introdotta per incentivare le donazioni a favore della cultura attraverso un beneficio fiscale del 65%.

Ogni anno sul portale governativo dedicato vengono selezionati i progetti che hanno chiuso con successo una loro raccolta fondi Art Bonus, e questi progetti vengono inseriti nella pagina del sito dedicata al concorso dove avvengono le votazioni nella prima fase, cui seguirà una finale che si terrà solo sui canali social di Art Bonus.

Cliccando qui: https://artbonus.gov.it/restauro-torre-dellangelo-comune-di-vercelli.html si può votare per la Torre dell'Angelo, contribuendo a portare il monumento cittadino alla successiva fare. Il progetto Art Bonus ha riguardato il restauro conservativo e la messa in sicurezza della Torre.

La presenza di uno dei monumenti simbolo della città nella selezione dei progetti votabili ha scatenato un tam tam social che sta portando un piccolo bottino di voti a favore del monumento.