Hieronymus Bosch e Alessandra Ruffino incantano il pubblico al Museo Leone

La vita, le opere e soprattutto il genio di Hieronymus Bosch (1453-1516), il grande pittore visionario di cui ha parlato la studiosa Alessandra Ruffino, incantando il (più folto del solito) pubblico del Museo Leone, coadiuvata dalle proiezioni di alcuni capolavori come “Il Carro del Fieno” o “La nave dei folli”.

«Tante presenze, oggi. Le dobbiamo ad Alessandra Ruffino, un valore aggiunto per questa città» ha detto in apertura il presidente del Museo, Gianni Mentigazzi.

«No, è Bosch che muove le folle» ha detto l'oratrice.

«Si tratta di un artista che si situa tra più mondi: ha vissuto Medio Evo e Rinascimento; e si è mosso tra folclore e realismo; satira e visionarietà» ha soggiunto.

La studiosa (grande amante di gatti, vive a Torino, ma è nata a Gattinara e ha lavorato anche a Vercelli) si è poi soffermata sui temi cari a Bosch, come la follia, ma anche sul mistero che aleggia tanto sul personaggio (che sia nato nel 1453 non è certo) quanto sull'opera: «Le sue opere non sono datate ed esistono più versioni, e questo ha favorito il mercato dei falsi. La domanda, legittima, su Bosch è questa: è stato un pittore, una bottega o uno stile?».

Di sicuro fu un attento “lettore” della società di allora. Il mondo stava cambiando, la borghesia e il denaro stavano prendendo il sopravvento.

Ne “Il carro del fieno”, dove tutti cercando di salire e dove tutti si accapigliano per una pagliuzza, appunto, di fieno «il messaggio morale – ha spiegato la Ruffino – non passa più tramite la presenza di un Santo o di una Madonna, ma è veicolato da una iconografia profana. Il grande peccato del passato era la superbia, quello dei tempi in cui visse Bosch era l'avidità, sulla quale, lui, puntava l'indice».

E ancora: «E ne “La tavola dei sette vizi capitali” (Museo del Prado a Madrid) non siamo noi a guardare l'opera ma è l'opera che guarda noi».

Al centro dell'opera c'è un Cristo che ammonisce, "Cave cave Deus videt" (Bada, bada, Dio ti vede), che funge da pupilla di un grande occhio nella cui iride sono raffigurati i sette peccati capitali.

Ma in tante opere, abbiamo a che fare con un autore che sfugge (ma che lascerò un segno profondo).

«Nella “Visione dell’Empireo” conservata a Venezia, Bosch ha raffigurato un tunnel con in fondo la luce, e per spiegare un’immagine così singolare e impressionante qualcuno ha ipotizzato che abbia il pittore avesse avuto un'esperienza di premorte. Nel complesso, si tratta di un grande autore ingiustamente definito “delirante”. Sono le sue opere, semmai, che fanno delirare» ha concluso Alessandra Ruffino «che tornerà tra noi» ha detto Mentigazzi. Tra gli assensi dei presenti.